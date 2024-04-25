手機響別慌！北市災防演習 明上午9點針對2區發國家級警報測試
台北市明天將舉行規模6.6地震來襲的災害防救演習，市府提醒，上午9時將針對士林區、北投區發放手機國家級警報測試，請民眾接到警報不用驚慌。
台北市政府透過新聞稿表示，明天登場的113年度災害防救演習，將在上午9時針對士林區、北投區發放手機國家級警報測試，內容會顯示「113年臺北市災害防救演習」及「地震速報演練訊息，收到訊息請勿慌張」等字樣。
市府說明，演習情境是假定山腳斷層南段發生芮氏規模6.6地震，台北市5個行政區震度達到5強至6弱，其中以士林、北投區災損最為嚴重，因此開設廣域救災支援集結據點，讓中央、各縣市及國外搜救隊伍能支援。
市府指出，由於演習其中一個項目為災害預警，因此會模擬針對重災區的士林區、北投區發放手機國家級警報，請收到測試警報的民眾不用驚慌，各機關學校也無須配合任何動作。
不過，市府提醒，若碰到真實的地震，每一秒時間的運用都是關鍵，應在第一時間依「趴下、掩護、穩住」的避難要領做好自我保護。
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