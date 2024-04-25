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新北淡水、八里交通違規熱點 議員促設科技執法

中央社／ 新北25日電

民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩今天表示，建議新北市政府警察局在淡水區和八里交通違規熱點設科技執法，取締違規；警察局表示，會研議。

鄭宇恩在新北市議會質詢時表示，民眾不滿闖紅燈、違規停車或跨越雙黃線等，且有大車違規行駛八里禁行路段。

警察局長廖訓誠答詢說，可研議在八里商港一路等設科技執法，取締違規大貨車，但有些大貨車施工前會申請路段通行許可證，設科技執法後所有經過車輛都會被拍攝，將與設備商討論如何避免。

此外，鄭宇恩表示，關渡大橋有設防撞護欄，原意是要改善用路人跨越雙白線問題，但有時反而造成車禍，是否可拆除防撞護欄，以科技執法取代違規；廖訓誠說，後續與交通局討論。

交通違規 八里 淡水 科技執法 警察

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