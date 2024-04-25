新北淡水、八里交通違規熱點 議員促設科技執法

下一個網紅可能就是你，可以讓小學生同時可以學習口語表達，以及拍攝剪輯的新北市小小主播營昨(24)日開營了，在新北市議員蔡健棠持續推動下，由新北市政府教育局主辦，永佳樂有線電視承辦的新北市小小主播營將繼續帶領新莊區的學童感受說話魅力及影音創作樂趣。

2024-04-25 18:19