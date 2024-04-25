淡海新市鎮人口增…議員提治安隱憂 新北警：重啟派出所招標

國民黨新北市議員陳偉杰今天表示，淡水人口漸多，淡海新市鎮有許多新居民，治安是市府要面對課題；警察局表示，因先前派出所工程流標將重新辦理招標，預計5月底上網公告。

新北市議會進行一、六審各機關聯合業務報告及質詢，陳偉杰質詢表示，淡水區人口即將突破20萬人，但淡水區警察1人須服務700多名市民，淡海新市鎮需要派出所及消防分隊。

新北市警察局長廖訓誠表示，先前因為原物料上漲造成工程2度流標，已增加預算至新台幣3億6000多萬元，並重新辦理招標，預計5月底上網公告。

陳偉杰表示，雖然派出所已取得用地預計設置在公七公園，但居民有反彈聲音，認為市府與民眾溝通不足，應要深入說明。

廖訓誠表示，淡海新市鎮是中央重劃區，唯一機關用地興建淡水區公所，因此在評估之後選定公七公園，當初都有與在地民眾溝通，未來也會持續溝通。