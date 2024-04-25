快訊

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵提燈明年有望恢復發放？ 北市觀傳局：請研考會先做民意調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市元宵節過去都會發放小提燈，2018年民間提案環保意識抬頭應取消發放，投票通過後隔年取消，議員認為，傳統民俗文化還是有保存必要，呼籲明年重新發放。觀傳局回應，會請研考會調查民意，研議是否恢復。圖／聯合報系資料照
北市元宵節過去都會發放小提燈，2018年民間提案環保意識抬頭應取消發放，投票通過後隔年取消，議員認為，傳統民俗文化還是有保存必要，呼籲明年重新發放。觀傳局回應，會請研考會調查民意，研議是否恢復。圖／聯合報系資料照

北市元宵節過去都會發放小提燈，2018年民間提案環保意識抬頭應取消發放，投票通過後隔年取消，但議員認為，還是有民眾期待或收集；也有議員表示，傳統民俗文化還是有保存必要，不應因環保或民意就不辦，呼籲明年重新發放。觀傳局回應，會請研考會調查民意，研議是否恢復。

議員陳怡君指出，環保意識抬頭，過去製作燈籠材質不環保所以民間提案取消，但過去元宵節家長帶著小朋友提燈籠出門，是很多人回憶，她認為，北市府應研擬恢復發放，徵稿邀集市民設計環保燈籠，或與教育局合作讓老師帶小朋友做燈籠，兼顧環保也能讓民俗傳統延續。

議員游淑慧也說，當初i-Voting投票，雖然贊成者多於反對，但贊成票數也只有1萬多票，不到北市人口百分之一，市府就取消發放燈籠，傳統民俗文化還是有保存必要，不是因為環保、民意就不用辦了，「那煙火節也不用辦」，且還是很多里長會自己購買燈籠發放，並未比較環保，希望市府研議，恢復發放。

觀傳局副局長薛秋火表示，2019年起取消發放小提燈，只有去年配合台灣燈會有製作，但當初是民間提案後取消，明年是否可以重新恢復發放，初步會先請研考會做民意調查，搜集意見再研議。

元宵節 北市 台灣燈會 觀傳局 議員

延伸閱讀

徐巧芯遭疑涉喬貸款 北市財政局：已要求富邦銀說明

淡水人口增卻無法新設病床 新北盼北次區跟北市切開

警界憾事今年第6起 北市警諮商率僅1%、預算僅38萬挨批

去年花260萬施政滿意調查變「選舉民調」？ 台中研考會回應

相關新聞

新北市小小主播營登場 學童感受說話魅力 影音創作樂趣

下一個網紅可能就是你，可以讓小學生同時可以學習口語表達，以及拍攝剪輯的新北市小小主播營昨(24)日開營了，在新北市議員蔡健棠持續推動下，由新北市政府教育局主辦，永佳樂有線電視承辦的新北市小小主播營將繼續帶領新莊區的學童感受說話魅力及影音創作樂趣。

元宵提燈明年有望恢復發放？ 北市觀傳局：請研考會先做民意調查

北市元宵節過去都會發放小提燈，2018年民間提案環保意識抬頭應取消發放，投票通過後隔年取消，但議員認為，還是有民眾期待或...

新北修正都市計畫 4間公有動物之家有望就地合法

新北市境內共有8所公有動物之家，4所位在都市計畫範圍內，未能合法化，城鄉局修正「都市計畫法新北市施行細則」部分條文共11...

淡水人口增卻無法新設病床 新北盼北次區跟北市切開

新北市早年為台北市衛星城市，雙北多屬同一醫療分區，北市開發早，取得多數醫療資源，新北在近30年增加近100萬人口，但北市...

公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

公務人員近年爆出走潮，留下的人工作愈來愈繁重，近期就發生新北市捷運局科長疑似為處理環狀線修復過勞死。民進黨新北市議員黃淑...

徐巧芯遭質疑用職權喬貸款 北市府要求銀行說明

台北市議員簡舒培日前質疑國民黨立委徐巧芯涉用職權喬貸款，多名民進黨議員今天質詢要求持有富邦股份的北市府在維護股東權利，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。