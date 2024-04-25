元宵提燈明年有望恢復發放？ 北市觀傳局：請研考會先做民意調查

北市元宵節過去都會發放小提燈，2018年民間提案環保意識抬頭應取消發放，投票通過後隔年取消，但議員認為，還是有民眾期待或收集；也有議員表示，傳統民俗文化還是有保存必要，不應因環保或民意就不辦，呼籲明年重新發放。觀傳局回應，會請研考會調查民意，研議是否恢復。

議員陳怡君指出，環保意識抬頭，過去製作燈籠材質不環保所以民間提案取消，但過去元宵節家長帶著小朋友提燈籠出門，是很多人回憶，她認為，北市府應研擬恢復發放，徵稿邀集市民設計環保燈籠，或與教育局合作讓老師帶小朋友做燈籠，兼顧環保也能讓民俗傳統延續。

議員游淑慧也說，當初i-Voting投票，雖然贊成者多於反對，但贊成票數也只有1萬多票，不到北市人口百分之一，市府就取消發放燈籠，傳統民俗文化還是有保存必要，不是因為環保、民意就不用辦了，「那煙火節也不用辦」，且還是很多里長會自己購買燈籠發放，並未比較環保，希望市府研議，恢復發放。

觀傳局副局長薛秋火表示，2019年起取消發放小提燈，只有去年配合台灣燈會有製作，但當初是民間提案後取消，明年是否可以重新恢復發放，初步會先請研考會做民意調查，搜集意見再研議。