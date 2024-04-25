淡水民生里髒亂點惹民怨 地主供綠美化盼變公園

新北市淡水區民生路135巷中，往樹梅坑方向路旁可以看到一整片的空曠土地，正要準備進行綠美化公園施作，里長陳李明緣說在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，未來爭取由市府景觀處來進行綠美化作業。

附近居民表示，過去這裡路旁雜草叢生，還有一個小水塘，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，還好在里長的溝通奔走之下，找到地主，而地主也同意提供土地，居民更期待未來可以變成一座休憩公園，一改過去臭味衝天，蚊蟲孳生的髒亂點。

民生里長陳李明緣說，過去這裡不僅是成為許多垃圾丟棄地點，加上小水塘形成病媒蚊的溫床相當危險，而環保局也多次開罰地主要求整理環境，最後地主也願意提供土地來讓公部門美化，而這裡有三十多位的地主，也都取得土地同意書，目前也已經整地完畢，未來也期望市府景觀處來進行綠美化公園的施作，將這裡打造成一處親子合樂的快樂園地。