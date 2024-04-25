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公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市消防局缺額最高。本報資料照片
新北市消防局缺額最高。本報資料照片

公務人員近年爆出走潮，留下的人工作愈來愈繁重，近期就發生新北市捷運局科長疑似為處理環狀線修復過勞死。民進黨新北市議員黃淑君今天質詢，市府期漠視職場缺額，導致現場公務人員長期過勞，缺額最高前五名是消防局159人、警察局48人、水利局48人、環保局31人，若包含各區公所及地方戶政地政缺額，全市缺額逾500人，市府持續漠視，恐釀市政危機。

黃淑君說，若以缺額比率來看，前四名分別是體育局18%，其次是水利局15.6%、警察局10.1%，青年局12.5%，黃淑君說，剛成立的體育局及青年局，讓人質疑新北市政府根本不重視新北市的年輕人及體育工作，空有口號，而不落實地方施政。

黃淑君表示，新北市近期發生眾多憾事，時常耳聞公務人員過勞情勢，過去也揭露新北市各局處加班情形嚴重，包含新北市主計處、觀光局也都是加班嚴重的局處，長期過勞恐導致行政效率不彰，也會讓新北市的公務人員心理壓力過大，導致身心失衡。

黃淑君指出，新北市政府缺額長期不補，導致現場公務人員要去負擔更多的工作，要求新北市人事處應該一周內完成檢討報告，並積極協助補足缺額。

瑞平雙貢在地議員林裔綺也指出，公務人才留不住，尤其偏鄉更是需才孔急，但錄取的人才不願報到，導致正式職缺長期無法補足，都用臨時人員或是職代，但像是專業性高的工務課、經建課，人才難以替代，讓地方發展雪上加霜。

人事處長林正壹表示，目前持續補足各單位人力，青年局最近補了一兩位高階人力，體育局則是剛從二級單位升為一級單位，人力還在補。

林正壹強調，人事處會站在協助立場，盡快幫各機關找到人，但他也強調，離職調動很正常，要尊重員工意願。

對於公所人力問題，民政局長林耀長說，人事處、民政局前幾年都有針對各公所人力調查統計，只要公所有遇缺，只要在核定員額內就可以做增補。

林耀長坦言，缺額的工作量都會分配到其他同仁上，為了讓公所人員穩定，除了同仁繼續努力，在考試分發部分，都會希望以地方特考為主，因為特考規定需要在原機關待滿6年以上，公所人力才會相對穩定。

有公務人員私下透露，不是沒在找人，但隨著各項公教福利改革，公務機關已非現今民眾生涯規畫首選，去年某單位開缺，開11個缺，卻只有10個人來考，這10個人也不一定都能合格，留下來的人就只好繼續撐到撐不了的那一天。

人力 加班 新北 環狀線 過勞死

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