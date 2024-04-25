北市水門只出不進後將拖吊 防汛網掌握停車資訊

汛期來臨，台北市交通局今天提醒民眾，水門宣布只出不進後4小時，堤外停車場就會開始拖吊並開罰，車主可在期限前參考「防汛停車查詢網」，將車輛移至開放停車的紅黃線。

台北市百齡橋下堤外停車場在民國111年颱風尼莎肆虐時遭河水淹沒，大量汽、機車成泡水車，市府因此祭出防汛新制，一但水門宣布只出不進，4小時後就會開始拖吊滯留車輛，並處罰鍰及收取移置費、保管費。

市府統計，新制上路後，去年共在卡努颱風、海葵颱風及小犬颱風實施3次，交通局分別發送約28萬、54萬及33萬封簡訊通知車主移車，但仍有超過700輛汽機車遭裁罰。

交通局今天舉行記者會宣布推出防汛停車查詢網，停管處管理及職安科長王永錕表示，水門實施只出不進後，將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，此網站將可停車範圍視覺化呈現在地圖上，方便車主查詢確認。

王永錕提醒，汛期來臨，停在提外停車場的車主有義務注意水門管制訊息並主動移車，建議車主除注意氣象報告，也可以登錄防汛簡訊服務，可收到相關通知。

交通局長謝銘鴻表示，將透過里鄰系統將此網站公告車主周知，並呼籲平時停在提外停車場的車主，關注「戀戀水綠 臺北水利」及「臺北市政府」LINE官方帳號、台北市行動防災APP等，主動注意相關訊息。