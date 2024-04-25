八方雲集與契作農友簽約 捐偏鄉6校「彩田米」5萬公斤

白米炸彈客楊儒門與新北市金山、萬里農友合作友善契作，不施農藥、除草劑、化學肥料，生產「彩田米」，今天八方雲集簽約契作5萬2千5百公斤的米，8月收成後將捐贈給金山、萬里偏鄉6所國小學生營養午餐，讓台灣農業友善永續，環境變好，孩童知道所吃的米飯是哪來的。

八方雲集與「彩田米」農友今天簽約契作，收成後捐贈給新北市金山、金美、三和、中角、大鵬、野柳等國小，提供給在地的學子食用。

楊儒門表示，目前在金山、萬里友善種植水稻，推動梯田、水田，未來希望蓮子和筊白筍也加入友善農作，目前在低海拔的農田可以看到保育類的黃胸黑翅螢，十分少見，顯見自然環境變好很多。

八方雲集總經理張瑞蓮表示，公司一直支持台灣農業，每年使用8千噸高麗菜，有6千噸是雲林契作的，今天簽約契作5萬多公斤的彩田米，就是支持農民友善耕作，回饋當地偏鄉學校，讓學童吃到安全健康香甜的米，形成良善的循環，為珍愛地球，生態環境永續盡一份心力。

金美國小校長邱華璋表示，「彩田米」是2015年開始，由楊儒門結合新北市金山、萬里一帶的農友開始友善契作，協助農友取得友善認證，並輔導當地小農不施農藥、除草劑、化學肥料等農作手法，配合契作收購的方式，恢復當地生態，也讓農民收益增加，每年春天，孩童親手插秧苗、一直到歡喜收割。