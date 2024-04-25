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盧秀燕上任5年僅締結1姐妹市？ 議員批六都吊車尾

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕4月初率市府團隊參訪新加坡，台中市議員何文海批評，台中共41個友好城市或姐妹市，但盧市長此次出訪並未選擇任何1個，且盧上任5年多來，只締結1個姐妹市，六都最後一名。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕4月初率市府團隊參訪新加坡，台中市議員何文海批評，台中共41個友好城市或姐妹市，但盧市長此次出訪並未選擇任何1個，且盧上任5年多來，只締結1個姐妹市，六都最後一名。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕4月初率市府團隊參訪新加坡三天，盧返國後稱此趟參訪「成果豐碩，甚至超過預期。」議員何文海批評，台中共41個友好城市或姐妹市，但盧市長此次出訪並未選擇任何1個，且盧上任5年多來，只締結1個姐妹市，六都最後一名，要求市府加油。台中市秘書處長謝佳蓁說，城市的外交不只是看姊妹市的簽署，最重要是推廣台中，市府積極邀請友邦多個外交使節來台中參訪，交流互動多。

台中市議會今民政業務質詢，議員何文海拿出資料說，台中市目前共有27個姐妹市以及14個友好城市，其中含蓋了13個國家，但盧秀燕市長號稱隔了3年多未出訪，第一次出訪選擇新加坡，卻沒選擇這13個國家中任何一個姐妹市或是友好城市，或是選擇一個新的城市去進行城市結盟，非常可惜。

何文海說，各界盛傳盧市長下個出訪點是美國，台中在美國共15個友好城市或姐妹市，市府會不會選擇其中一個或多個前往？還是會在美國再締結新的友好城市？

何文海說，台中共41個友好城市或姐妹市，其中有17個從台中縣市合併後締結，但盧市長上任5年多，竟只與美國關島締結1個姐妹市，反觀前市長林佳龍任內締交的姐妹市或友好城市，涵蓋日本、韓國、以色列、美國以及蒙古，城市外交成績顯著。

何文海提到，統計盧市長2018年底上任後迄今，六都締結姊妹市的數量，台北市3個，新北7個，桃園7個，高雄5個，台南9個，台中只有1個，姊妹市締結吊車尾，要求市府「加油」，不要只會帶隊出訪說有外交意義，卻連最簡單的城市互動都忽略。

秘書處長謝佳蓁說，城市的外交不只是看姊妹市的簽署，最重要是推廣台中，市府積極邀請友邦多個外交使節來台中參訪，交流互動多；且不只市長出國，秘書長、副市長都會代表市府出國參訪。

美國

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