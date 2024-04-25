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議員質疑北士科案柯文哲圖利新光？蔣萬安：已請政風調查

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對民進黨台北市議員簡舒培表示，北士科三塊基地3次招標權利金底價越來越低，第3次招標底價甚至比第1次還低，質疑台北市前市長柯文哲圖利新光。台北市長蔣萬安（圖）表示，北士科T17、T18案，已請政風調查，北市府立場非常堅定也非常清楚，外界有疑慮，北市府都會釐清，靜待最後調查的結果。記者胡經周／攝影
針對民進黨台北市議員簡舒培表示，北士科三塊基地3次招標權利金底價越來越低，第3次招標底價甚至比第1次還低，質疑台北市前市長柯文哲圖利新光。台北市長蔣萬安（圖）表示，北士科T17、T18案，已請政風調查，北市府立場非常堅定也非常清楚，外界有疑慮，北市府都會釐清，靜待最後調查的結果。記者胡經周／攝影

蔣萬安今天出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會，針對民進黨台北市議員簡舒培表示，北士科三塊基地3次招標權利金底價越來越低，第3次招標底價甚至比第1次還低，質疑台北市前市長柯文哲圖利新光。蔣萬安表示北士科T17、T18案，已請政風調查，北市府立場非常堅定也非常清楚，外界有疑慮，北市府都會釐清，靜待最後調查的結果，強調「如果有問題需要送檢調，依法究責、依法查辦」。

台北市前副市長黃珊珊批北市府故意混淆視聽，還舉例蔣任內的潭美段地上權案，權利金降幅也高達16.1%，還是流標。蔣萬安說其實當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮，急著把另外一個標案拉進來，北市府立場非常清楚，各界有疑慮，就是請政風進行調查，靜待結果出來，大家都會希望真相水落石出，那沒有問題，還當事人清白，相關調查結果也希望能夠給市民一個清楚的交代跟說明。

北市 落石 蔣萬安

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