通勤族注意！環狀線明起加開6列直達車 每12分鐘1班

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聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北捷運環狀線板新站到中原站間高架路軌鋼箱梁位移，復原工程必須等專家學者審核完計畫才能開始。圖／本報資料照
新北捷運環狀線板新站到中原站間高架路軌鋼箱梁位移，復原工程必須等專家學者審核完計畫才能開始。圖／本報資料照

新北捷運環狀線因0403地震，導致板新站至中原站間鋼箱梁局部位移。新北捷運公司表示，目前環狀線分區營運，其中新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘，考量平日運量回升7%，明起平日尖峰時段固定加發6列「點對點直達車」，僅停靠新北產業園區站及板橋站，每12分鐘發一班車。

捷運公司表示，環狀線分為北段的新北產業園區站到板橋站，及南段大坪林站到中和站分區營運，其中北段無列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，再以不載客方式，折返回起點後重新載客，來回時間超過20分鐘，故普通車班距僅能維持約23分鐘左右。

捷運公司表示，比較前兩周運量差異分析，平日運量已逐步回升約7%，運能有擴充必要，因此明起上午尖峰時段6點57分至8點53分，在新北產業園區站及板橋站採新模式，固定各加開6列點對點直達車，晚間尖峰時段5點18分至7點14分也將各加發6列點對點車達車，以便利點對點的通勤乘客候車時間。

捷運公司提醒，直達車與普通車搭車月台並不相同，有乘坐直達車的旅客需配合車站引導與時刻表標示乘車。

花蓮地震造成新北捷運環狀線鋼箱梁位移，環狀線分區營運，其中新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘。圖／本報資料照
花蓮地震造成新北捷運環狀線鋼箱梁位移，環狀線分區營運，其中新北產業園區站到板橋站因無列車折轉區，需採單線雙向運轉，班距約23分鐘。圖／本報資料照

捷運環狀線 新北

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