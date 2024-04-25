議員質疑台灣設計展後三鶯發展停滯 侯友宜允調整規畫

去年台灣設計展帶來三峽與鶯歌地區龐大人潮與商機，不過新北市議員呂家愷點出，隨著捷運三鶯線將在2025年通車、新北市美術館也將完工啟用，市府「三鶯文創整合計畫」平台卻無任何進展，要求市府應積極推動，旅客才不會只是來「沾醬油」。新北市長侯友宜允諾並交辦相關局處立即調整規畫，並強調三鶯文創不是只有文化、藝術，而是要帶來地方經濟平衡發展。

呂家愷指出，台灣設計展獲得很大回響與成功，但是展覽結束後，跨局處「三鶯文創整合計畫」平台不能只為了幾天的設計展，過去鶯歌三號公園應捷運施工而封閉長達7、8年，隨著捷運即將完工也將恢復啟用，但與該公園相關的鄰近三里，里長們竟不知此事，更沒有表達在地意見的機會。

呂家愷直言，就在三角核心圈的地理位址來看，三號公園會是吸引觀光人潮的關鍵，不單單只有目前的停車功能而已。

呂家愷也說，三鶯文創整合計畫必須考慮到他之前質詢曾提及過的夜經濟、夜生活環節，直言市府從去年執行至今，完全沒有任何進展，包括商圈是否要整合？以及如何鼓勵商圈營業時間到晚上，他表示沒有看到相關局處提的配套措施。

侯友宜當場允諾會針對該項重新來做評估，並重新整合里民意見，讓大家都喜歡，觀光客也願意來，這樣做才有意義。

呂家愷也點出，三鶯地區的重點招商案，尤其是市府土地，同樣能夠利用跨局處平台來討論，假設觀旅局認為住宿量能不足，那在招商過程中，能將其考慮進去，或休閒、交通量能不足，應該都能一併討論。

呂家愷還說從市府現有規畫觀察，三鶯文創園區看起來只是為美術館周遭存在，但從台灣設計展辦完後，外面空有漂亮腹地，並沒有辦很多活動，實在有點可惜，應該要將所有因素一併考慮進去，這才是對得起地方，對得起高達550億元的經費預算。

「不希望旅客來到三鶯地區，只是在這停留半天」，呂家愷說，尤其新北市美術館即將要開幕，三鶯線捷運也要通了，希望市府重視與妥善規畫，讓觀光客能夠停留多幾天，相信帶給地方商圈與民眾的經濟效益，絕對平常的是2到3倍。

侯友宜說，三鶯文創不是只有文化、藝術，而是要帶來地方經濟平衡發展，不管是夜經濟或帶動觀光旅遊，是重要目的。文化局長張䕒育說，平台會議每季都會召開一次，持續跨平台溝通地方發展。