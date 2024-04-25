快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

鶯歌高職師徒制傳承陶藝 陶博館展出30組創意作品

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
《愛的訊息》陶塑古樸建築造型信箱，未來將裝置在校園讓學生投遞心中的想法。記者李定宇／攝影
《愛的訊息》陶塑古樸建築造型信箱，未來將裝置在校園讓學生投遞心中的想法。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌高職為傳承陶藝技術，創設師徒制度讓學生有精實科班訓練，即日起在鶯歌陶博館展出30組「療癒花園計畫 」作品，其中祥瑞青龍盤旋含苞待放花朵中、華麗陶壺幸福許願池、古樸風情建築造型信箱，都傳達學生專業領域的創意。

陶博館長張啟文表示，鶯歌高職創設師徒制度讓學生有精實科班訓練，也拜專業陶藝家為師，陶博館以館校合作模式提供平台協助學生與老師、陶藝家共同布展，鼓勵學生未來持續投入陶藝界，爭取台灣陶藝文化揚名國際的實力。

鶯歌高職校長顏龍源表示，學生相當珍惜在博物館場域中展出作品機會，無論在學習期間或是佈展都卯足專注度。此次為陶瓷工程科第25屆畢業生，融合高中學涯習得陶藝技巧，以及與鶯歌在地專業領域的陶藝師在小班教學傳習陶藝。

這次展出由5位陶師及76位學生們共同發表30組件作品，學生經3年奮力承傳師傅們豐碩成果，其中《生靈龍苞》生動傳遞植物開花結果培育種子，展開新生命的發想概念，花蕊、花苞、花萼造型猶如雙手合抱呵護新生，並與象徵吉祥的青龍組成裝置。

《福到—彩繪拼貼許願池》由擅長手拉坯師傅及專長彩繪師引領9位學生合作完成，許願池上方裝置象徵「福氣」的華麗陶壺，四周裝置12星座彩繪陶罐，營造幸福氛圍。《愛的訊息》在陶板上刻畫紋飾，陶塑古樸建築造型信箱，未來將裝置在校園讓學生投遞心中想法。30組作品即日起至5月19日止於陶博館B1陶藝長廊展出。

《福到—彩繪拼貼許願池》許願池上方裝置象徵「福氣」的華麗陶壺，四周裝置12星座的彩繪陶罐，營造幸福噴泉氛圍。記者李定宇／攝影
《福到—彩繪拼貼許願池》許願池上方裝置象徵「福氣」的華麗陶壺，四周裝置12星座的彩繪陶罐，營造幸福噴泉氛圍。記者李定宇／攝影
《生靈龍苞》花朵造型猶如雙手合抱呵護新生，並與象徵吉祥的青龍組成裝置，生動地傳遞植物開花結果培育種子，展開新生命的發想概念。記者李定宇／攝影
《生靈龍苞》花朵造型猶如雙手合抱呵護新生，並與象徵吉祥的青龍組成裝置，生動地傳遞植物開花結果培育種子，展開新生命的發想概念。記者李定宇／攝影

彩繪 陶藝

延伸閱讀

蔚藍花海正美！日本國營常陸海濱公園「粉蝶花」滿開 藍色造型霜淇淋超吸睛

褲子、衣服「只穿一半就上街」！小賈斯汀破格時尚超難懂　前衛造型是因為他帥才能駕馭

影／鶯歌男騎士闖紅燈被撞飛腦震盪送醫 無照駕駛累犯加重罰鍰

影／鶯歌分駐所前電動車冒出巨量白煙 員警拎起滅火器馳援

相關新聞

議員質疑北士科案柯文哲圖利新光？蔣萬安：已請政風調查

蔣萬安今天出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會，針對民進黨台北市議員簡舒培表示，北士科三塊基地3次招標權利金底價越來越低...

影／蔣萬安為幼兒STEAM創思中心揭幕 盼能培育跨域人才

台北市長蔣萬安今天前往新生國小，出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會，並為幼兒STEAM創思中心揭幕，蔣萬安致詞時表示，...

通勤族注意！環狀線明起加開6列直達車 每12分鐘1班

新北捷運環狀線因0403地震，導致板新站至中原站間鋼箱梁局部位移。新北捷運公司表示，目前環狀線分區營運，其中新北產業園區...

北士科、京華城案 北市議會組調查小組

台智光、北士科T17、18地上權和京華城容積案等案爭議未歇，民眾黨、民進黨議會黨團提出11案要求市長蔣萬安赴議會專案報告...

侯友宜再登質詢台 綠送乖乖藍送暖

新北市長侯友宜暌違316天，昨再度踏上議會質詢台，侯針對各界關心的食安、地震報告並提出解決方案。民進黨團先架起「好久不見...

新聞眼／回歸市政 侯以柔克剛找回自信

侯友宜經歷請假參選、選戰挫敗到回歸市政，再遇上罷免挑戰，如何修補府會關係成為重要一課，侯昨站上備詢台，面對綠營議員步步進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。