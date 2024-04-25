鶯歌高職師徒制傳承陶藝 陶博館展出30組創意作品

新北市鶯歌高職為傳承陶藝技術，創設師徒制度讓學生有精實科班訓練，即日起在鶯歌陶博館展出30組「療癒花園計畫 」作品，其中祥瑞青龍盤旋含苞待放花朵中、華麗陶壺幸福許願池、古樸風情建築造型信箱，都傳達學生專業領域的創意。

陶博館長張啟文表示，鶯歌高職創設師徒制度讓學生有精實科班訓練，也拜專業陶藝家為師，陶博館以館校合作模式提供平台協助學生與老師、陶藝家共同布展，鼓勵學生未來持續投入陶藝界，爭取台灣陶藝文化揚名國際的實力。

鶯歌高職校長顏龍源表示，學生相當珍惜在博物館場域中展出作品機會，無論在學習期間或是佈展都卯足專注度。此次為陶瓷工程科第25屆畢業生，融合高中學涯習得陶藝技巧，以及與鶯歌在地專業領域的陶藝師在小班教學傳習陶藝。

這次展出由5位陶師及76位學生們共同發表30組件作品，學生經3年奮力承傳師傅們豐碩成果，其中《生靈龍苞》生動傳遞植物開花結果培育種子，展開新生命的發想概念，花蕊、花苞、花萼造型猶如雙手合抱呵護新生，並與象徵吉祥的青龍組成裝置。