南機場危樓 挨批只外圍補強

0403大地震造成北市南機場公寓成危樓，居民抱怨，當初市長蔣萬安承諾，無論租戶或市民皆可領救助金，事後卻要求設籍在南機場公寓才能領，且修繕也無下文，社會局說，正研議救助金發放方案，會盡快提新措施。副市長李四川說，動用災損金3千萬修繕。

中華路二段307巷南機場公寓住戶王先生表示，蔣萬安允諾受災戶，無論是設籍北市或其他地方，每戶每人補助2萬，單戶最高10萬，但公文下來，卻要求要設籍在南機場公寓才能領；因小孩學區所以設籍在他處，但明明就是自己房子、有居住事實、水電也繳超過10年，「講出來就要做，不要有『蔣』跟沒『蔣』一樣。」

住戶林小姐也說，地震發生後遇到很多狀況都不知道該怎麼辦，相關資訊、補助方案，都是從新聞中得知，但打電話詢問公部門，得到回覆卻是「不知道、不清楚」推來推去，市府說要幫忙修繕，至今也沒下文。

住戶陳奶奶說，目前對住戶唯一做的事，就是把紅單改貼黃單，把大家趕回去住，補強也只做外圍，「難道裡面住戶命就不重要」。

李四川表示，新工處上周已花4天針對南機場受損房屋評估，初步估包含前面支撐鋼構，總共3000多萬，市府待程序完備後將動用災損金協助修繕。

社會局表示，災後已補強梁柱，技師公會勘驗後評估安全無虞，轉為黃單，依法不合發放條件，但陸續收到民眾需求，市府正研議相關方案，將盡快提出新措施。