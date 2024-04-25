聽新聞
test
0:00 / 0:00

南機場危樓 挨批只外圍補強

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北報導
台北南機場公寓中華路二段307巷10號整棟房屋明顯傾斜，連站在屋內都能感受到空間是歪的。記者鍾維軒／攝影
台北南機場公寓中華路二段307巷10號整棟房屋明顯傾斜，連站在屋內都能感受到空間是歪的。記者鍾維軒／攝影

0403大地震造成北市南機場公寓成危樓，居民抱怨，當初市長蔣萬安承諾，無論租戶或市民皆可領救助金，事後卻要求設籍在南機場公寓才能領，且修繕也無下文，社會局說，正研議救助金發放方案，會盡快提新措施。副市長李四川說，動用災損金3千萬修繕。

中華路二段307巷南機場公寓住戶王先生表示，蔣萬安允諾受災戶，無論是設籍北市或其他地方，每戶每人補助2萬，單戶最高10萬，但公文下來，卻要求要設籍在南機場公寓才能領；因小孩學區所以設籍在他處，但明明就是自己房子、有居住事實、水電也繳超過10年，「講出來就要做，不要有『蔣』跟沒『蔣』一樣。」

住戶林小姐也說，地震發生後遇到很多狀況都不知道該怎麼辦，相關資訊、補助方案，都是從新聞中得知，但打電話詢問公部門，得到回覆卻是「不知道、不清楚」推來推去，市府說要幫忙修繕，至今也沒下文。

住戶陳奶奶說，目前對住戶唯一做的事，就是把紅單改貼黃單，把大家趕回去住，補強也只做外圍，「難道裡面住戶命就不重要」。

李四川表示，新工處上周已花4天針對南機場受損房屋評估，初步估包含前面支撐鋼構，總共3000多萬，市府待程序完備後將動用災損金協助修繕。

社會局表示，災後已補強梁柱，技師公會勘驗後評估安全無虞，轉為黃單，依法不合發放條件，但陸續收到民眾需求，市府正研議相關方案，將盡快提出新措施。

住戶 公寓 南機場

延伸閱讀

蔣萬安拜會民進黨團 議員籲查清柯文哲3大案「年輕市長不要擺拍」

拜會市議會民進黨團 蔣萬安歌聲留李四川做好做滿

綠議員曝北市府出走潮 憂李四川下一步？蔣萬安高歌一曲願留人

蔣萬安拜會民進黨團 報告未見青年局內容挨批

相關新聞

新北環狀線中和-板橋段今年無法恢復通車 專家點出工程難度

403大地震造成嚴重災損，新北環狀線從板橋到中和之間的鋼箱梁位移，至今尚未恢復通車，新北市長侯友宜今表示，環狀線今年無法...

北士科、京華城案 北市議會組調查小組

台智光、北士科T17、18地上權和京華城容積案等案爭議未歇，民眾黨、民進黨議會黨團提出11案要求市長蔣萬安赴議會專案報告...

侯友宜再登質詢台 綠送乖乖藍送暖

新北市長侯友宜暌違316天，昨再度踏上議會質詢台，侯針對各界關心的食安、地震報告並提出解決方案。民進黨團先架起「好久不見...

新聞眼／回歸市政 侯以柔克剛找回自信

侯友宜經歷請假參選、選戰挫敗到回歸市政，再遇上罷免挑戰，如何修補府會關係成為重要一課，侯昨站上備詢台，面對綠營議員步步進...

整修半年重新營運 中和運動中心被投訴愈改愈糟

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，民眾向市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中心撤除、置...

環狀線震損 侯友宜：今年無法修復

4月3日花蓮強震在新北產生共振效應，導致捷運環狀線板橋到中和間的鋼箱梁位移，迄今尚未開通，隨後發現受損增至11處，其中7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。