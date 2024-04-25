環狀線震損 侯友宜：今年無法修復

4月3日花蓮強震在新北產生共振效應，導致捷運環狀線板橋到中和間的鋼箱梁位移，迄今尚未開通，隨後發現受損增至11處，其中7處情況嚴重。市長侯友宜昨宣布，「今年確定無法修復」。新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，高架軌道修繕比較複雜也較困難，會花較久時間。

新北議會開議，民進黨團總召張維倩、議員張嘉玲等人都質詢侯友宜環狀線何時修好？並質疑至今都不公布內部照片、設計施工是否照規範等，要求承建的北市捷運局與中華工程要負責。

侯友宜表示，環狀線受損後導致交通不方便，給民眾帶來困擾，已請公正第三方協助評估，其中橋和站到板新站間受災嚴重，今年沒辦法修好，至少要1年以上。

新北捷運局長李政安表示，巡檢後發現鋼箱梁共11處位移，7處位移嚴重，位移量介於20至92公分，皆已完成額外加固，避免問題擴大；為確保復駛後的安全，已委由中華民國結構工程學會為第三方公正單位，找出位移原因，並請新北市土木技師公會鑑定梁柱，了解結構是否受損。

李政安說，修繕工程首先須確定方案，並準備鋼箱梁盤式支承材料，與規畫安全的推移復位施工方案，推移前都須架設施工作業平台，並引導民眾改道通行。待鋼箱梁逐一復歸原位後，再修復全路段軌道、伸縮縫、隔音牆、與電力通訊線路，經測試安全無虞才能通車。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，環狀線是高架橋，損壞處是在高架橋較高的區位，未來除要靠高空吊裝更換橋梁支承等零件外，還要考量吊裝作業對地面交通影響，後續還有軌道機電系統修整、測試。

賴建宏說，民眾可能會很疑惑為什麼要維修這麼久，其實高架軌道工程比較複雜，修復過程需要多面向分析評估，才會花這麼多時間。