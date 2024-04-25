整修半年重新營運 中和運動中心被投訴愈改愈糟

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，民眾向市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中心撤除、置物櫃數量減少且改為收費，還拆除淋浴間隔間、淋浴水忽冷忽熱、女性淋浴間掛勾過高，引造成不便。新北市體育局允諾，會在本月30日前完成改善。

投訴民眾表示，原本設置於游泳館入口的售票及服務中心已撤除，購票需至運動中心大樓。此外，原本男性的公用置物櫃有60格以上，整修後僅剩30格，其餘改為收費置物櫃，每次使用需20元。更令人詬病的是，男生的隔間淋浴間由原本15間減少至6間，其餘9間改為開放式淋浴間，且無掛衣架、置物平台等設施。

另有女性泳客表示，淋浴間水忽冷忽熱，淋浴間掛勾高度約190公分，平均身高165公分的女性要踮腳並手伸直才掛得到，懷疑廠商是否以男性平均高度來施工，有欠周全。

張維倩質疑，新北市政府以760萬元委託廠商管理中和、土城、蘆洲及三重國民運動中心，從去年裝修至今長達半年，歷經一周營運期，得標廠商卻未考量民眾的實際使用需求，逕自刪減服務內容，運動中心愈改愈糟，呼籲體育局應善盡督導責任，營造一個方便、健康的運動空間。

體育局表示，中和運動中心目前在試營運期間，對於民眾建議事項，包含置物櫃、掛勾高度、淋浴間手持蓮蓬頭等已陸續改善，將督促廠商4月30日前完成。