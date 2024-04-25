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新聞眼／回歸市政 侯以柔克剛找回自信

聯合報／ 記者葉德正

侯友宜經歷請假參選、選戰挫敗到回歸市政，再遇上罷免挑戰，如何修補府會關係成為重要一課，侯昨站上備詢台，面對綠營議員步步進逼，他有問必答，以柔克剛，重新找回昔日自信，更蓄積未來能量。

基層刑警出身的侯友宜， 61歲才踏入政治選舉之路，一路過關，2024總統選舉回歸藍綠白基本盤，讓他在今年初大選首嘗敗戰，近3個多月來，媒體對他的關注熱度不如往昔，侯出席各場合，神情難掩落寞，也不如往昔意氣風發。

歷經過總統大選過後，侯對市政議題看得更深層、人性看得更透徹，暌違300多天再度回到質詢台上，不再背負藍營對他收復政權的期望，綠營議員問的不再是「要不要選總統」、「何時請假」、「兩岸關係」，而是他最熟悉的市政議題。

侯對議員提問有問必答，對議員送上零食乖乖、316天好久不見海報，侯也是笑著接受，部分議員對選舉議題仍緊追不放，質疑新北市府選後找戰犯，但侯友宜妙回「議員你不是說已經翻頁了嗎？」幽默化解彼此干戈。

面對綠營議員有備而來的市政議題質詢，侯一如既往信守拈來，有些局處首長上台回答，侯更搶在前頭回答，讓人感受到「對市政專業的侯友宜回來了！」

「蹲下才能跳得更高！」進入後侯友宜時代，外界仍對他保有期待，侯市府必須展現有感施政，才能守住藍營新北灘頭堡，更是侯未來再起的重要養分與能量。

侯友宜 議員

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