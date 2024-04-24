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花格格故事劇團六月演出 說汐止金龍湖在地傳奇

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止動態閱讀協會的花格格故事劇團，六月底將在汐止大同路上的圖書館公演金龍傳奇，所以，團員們也加緊在團練中。 圖／觀天下有線電視提供
汐止動態閱讀協會的花格格故事劇團，六月底將在汐止大同路上的圖書館公演金龍傳奇，所以，團員們也加緊在團練中。 圖／觀天下有線電視提供

汐止動態閱讀協會的花格格故事劇團，除了會到學校巡迴演出，今年也打算在汐止盛大公演，這次要說的是汐止在地金龍湖的故事—金龍傳奇，也傳達生態保育的重要性，六月底將在汐止大同路上的圖書館公演，所以，團員們也加緊在團練中。

以汐止金龍湖在地的傳奇故事為藍本，呈現親子共賞舞台劇，50分鐘說一個故事，故事是以一條鱸鰻漫長回家的路，要傳達生態保育的重要性，這次團裡的編劇，長期以來都在關心金龍湖，而經過田野調查，早期金龍湖是真的有鱸鰻，只是環境變遷，現在幾乎看不到，而這群故事媽媽，就透過演出希望喚起大家對環境的重視。

花格格故事劇團長柯玉雪表示，新北市動態閱讀協會花格格劇團，幾乎每一年都會有一部新劇，今年特地與在地結合演出金龍湖，針對金龍湖以前湖裡的鱸鰻，播映它的一生，透過這部劇—金龍傳奇，希望讓居民了解，環境生態的重要性，也讓孩子們借鏡學習，看看新的這一代能夠找出什麼樣的方法來解決環境衛生問題。

花格格故事劇團王倩倩說，在疫情當中，團員們更深深的覺得要從自己生活的土地開始，更積極的關懷它，金龍傳奇這部戲的導演也是編劇陳丕珍，她非常關注金龍湖，對金龍湖的傳奇非常有興趣，於是就經常去做實地踏察，搜集很多資料，做了蠻多田野調查，就寫了這部戲劇。

六月份在汐止有一場大型公演，所以，在夢想社區的劇場，最近團員們抓緊時間團練中，由一群婆婆媽媽組成的花格格故事劇團，成立近20年來，推出不少故事劇，這次金龍傳奇，團員們扮演大小鱸鰻、魚、螃蟹等等，這道具也全是由他們自己做的，這群熱情、活力與懷抱夢想的志工媽媽，汐止動態閱讀協會，希望用多元活潑的方式，推廣兒童閱讀。

柯玉雪指出，六月底汐止圖書館大同分館要重新開幕，花格格劇團會演出，到時候票可以跟圖書館索取。而且這部戲從上學期就已經開始在遍遠國小演出，這學期也會再巡迴演出，所以，現在都在加緊排演。

圖書館 汐止

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