獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

403地震把北市南機場公寓震成紅單危樓，結構經補強才轉黃單。有居民抱怨，當初市長蔣萬安承諾，無論租戶或市民皆可領救助金並協助修繕災損，事後卻加諸多項條件、修繕更無下文，民眾抱怨「看得見吃不到」。副市長李四川回應，會勘後估算修繕金額約3千萬，待程序完備就可動工；社會局說，正研議救助金發放方案，會盡快提新措施。

中華路二段307巷南機場公寓的住戶王先生表示，蔣萬安曾允諾受災戶，無論是設籍北市或其他地方，每戶每人補助兩萬，單戶最高10萬，但公文下來，卻要求要設籍在南機場公寓才能領。

王先生說，因小孩學區所以設籍在他處，但明明就是自己房子、有居住事實、水電也繳超過10年，設籍在哪並不重要，痛批市府「講出來就做，不做就不要講，不要有『蔣』跟沒『蔣』一樣。」

住戶林小姐也說，地震發生後遇到很多狀況都不知道該怎麼辦，相關資訊、補助方案，都是從新聞中得知，但打電話詢問公部門，得到回覆卻是「不知道、不清楚」推來推去，市府說要幫忙修繕，至今也沒下文，痛批荒唐。

住戶陳奶奶也說，目前對住戶唯一做的事，就是把紅單改貼黃單，然後把大家趕回去住，補強也只做外圍，「難道裡面住戶命就不重要」；也有住戶認為，現階段房子相當危險，政府應規畫一部份社宅給這些災民、或提高中籤率，盼政府不要只會喊口號，說要改建，到頭來仍在原地踏步。

李四川表示，上周已請新工處已花了4天針對南機場受損房屋評估，初步估包含前面支撐鋼構，總共3千多萬，市府待程序完備後將動用災損金協助修繕，程序預估一、兩個禮拜走完後，就可以動工。

針對補助款問題，社會局表示，因災後已補強梁柱，技師公會勘驗後評估目前安全無虞，轉為黃單，無硬性在外臨時租屋或中長期安置情形，依法不合發放條件，但陸續有收到民眾需求，目前市府正研議相關方案，將盡快提出新措施。