批都更「一坪換一坪」是魔咒 李四川：不可能每處都有

台北市30年以上老屋約65.5萬棟，市府推動大都更計畫。不過議員認為，民眾對於都更的權利義務一知半解，且都更後住處恐縮小，這些都是難以推動都更的原因，詢問是否可一坪換一坪？副市長李四川坦言，台北市不可能每個地方都能一坪換一坪，只能透過外部補貼、配套措施滿足民眾需求。

台北市長蔣萬安今率市府團隊赴民進黨北市議會黨團報告重大法/議案。議員許淑華提到，北市推大都更計畫，卻沒有提高市民的容積獎勵，反而讓京華城拿到史上最高容積獎勵，希望市府能具體說明要如何推動都更。

李四川說，市民的都更可以突破天花板的2倍，海砂屋有30%、若房屋在1974年以前蓋的房屋有30%，加上容積移轉，就能突破土地使用分區管制規則2倍的容積獎勵。但許淑華認為，很多坪數都回到建商手中，不見得會在市民手上，要如何真正把容積還給市民實現一坪換一坪。

「一坪換一坪要看地段，不能一直有這種魔咒」李四川說，在台北市不可能每個地方都能一坪換一坪，如果老屋在仁愛路上也許可以實現，但北投的房屋也能嗎？以現在物價相當困難。市府現在不只給予容積獎勵，還有外部的配套措施與補貼。許淑華指出，若民眾房屋只有25坪，結果都更後只剩16坪，有錢人早就搬家走，市井小民能去搬去哪？別說一坪換一坪是魔咒，這是民眾期待。

議員陳賢蔚表示，市府應負責任地揭露資訊，告訴市民什麼地段、街道、價格能和建商爭取到什麼條件，目前都更是建商市場，資訊不公開，民眾不知道是真的不能一坪換一坪，還是建商偷走容積，要讓民眾有知的權利，能在都更談判中保護自身權益。

蔣萬安回應，市府理解民眾需求與期待，會透過各種配套措施、方案滿足市民，同時考量現實困難，盡可能做到完全透明，讓市民了解都更程序、法規與權利義務，建立信任。至於京華城案件，監察院已糾正柯市府決策過程，目前政風處在調查，市府態度非常強硬、堅定。