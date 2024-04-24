快訊

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員爆民眾想問地震災損找嘸局處 侯友宜：宣導力道要再強化

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜。記者潘俊宏／攝影

403大地震後，近日也地震連連，民進黨新北市議員廖宜琨認為，民眾要回報建物狀況，但工務局忙翻，打1999詢問卻求助無門，認為要統一窗口回應，不是讓民眾一局一局打電話，陳乃瑜認為災區住戶統計速度太慢，新北市長侯友宜表示，可能宣導力度不足，會再強化。

廖宜琨指出，民眾有問題打給1999，但1999無法回答，只能讓民眾自己找工務局，但電話又打不進去，他認為要統一窗口回應，1999要幫忙整合問題，請局處回應災民，這個一定要先做。侯友宜表示，有窗口一次解決災民問題很好，他是要求工務局當橫向聯繫，可能宣導力度不夠，導致民眾才會打1999，這是要強化的地方，工務局網站要寫更清楚。

廖宜琨也說，地震發生後，民眾要找房子安置，市府提供7天臨時安置，但時間太短，對民眾來說，是很困難又很緊急的時刻，民眾未必在7天內找到房子，市府應該要全面補助民眾住宿，直到找到新的安置處，要懂災民的心理。

侯友宜表示，住7天以後都會協調去另外的地方去居住，但民眾不一定想去住，要怎麼多幫忙一點，一定會站在災民角度。社會局長李美珍表示，租賃資源都有給災民。

另，廖宜琨也說，是否可以認定為災區？中央有善款，還有後續的都更核定，這個要積極處理。侯友宜表示，23日內政部才把畫定原則給新北，會按照公文內容核定。

市議員陳乃瑜指出，403地震至今已發生21天，但她質疑市府為何還搞不清楚哪些受災戶？市府說受災戶還要重新核報，也太誇張。另，侯友宜也有去現場勘查災損狀況，除了耐震補強還有沒有其他幫助？

侯友宜表示，相關公告昨天才到，新北第一時間已經主動提內政部，除了房屋稅減免，整建維護，地磚有上限，當然要幫助，現場滿嚴重的，要好好幫忙。

侯友宜 地震

延伸閱讀

捷運環狀線何時修好？侯友宜：今年沒辦法 至少要1年以上

侯友宜暌違316天再度登上質詢台 綠營議員送乖乖盼市政乖乖

侯友宜被約詢 朱立倫大罵監院：標準的東廠、鷹犬

侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

相關新聞

捷運環狀線何時修好？侯友宜：今年沒辦法 至少要1年以上

403大地震造成嚴重災損，新北環狀線從板橋往中和之間至今尚未開通，新北市議會民進黨團總召張維倩今質詢時表示，捷運環狀線何...

綠議員曝北市府出走潮 憂李四川下一步？蔣萬安高歌一曲願留人

台北市長蔣萬安今拜會民進黨北市議會黨團。議員洪婉臻當面詢問副市長李四川是否「做好做滿」，李回應「會做好但不見得會做滿」，...

侯友宜暌違316天再度登上質詢台 綠營議員送乖乖盼市政乖乖

新北市長侯友宜去年請假參選，今年選後回歸市政後，今再度進入新北市議會施政報告並接受議員質詢，新北市議會民進黨團率先登場質...

食安事件頻繁 侯友宜今施政報告：新北提3項強化作為

新北市長侯友宜今天到新北市議會提出施政報告，由於近期發生多起食安事件，侯友宜表示，在食安議題上，市府提出3項強化作為，包...

中和運動中心整修半年開幕 民眾：多項設備越改越爛

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，但多位民眾跟新北市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中...

影／參選國民黨黨主席？侯友宜：只有努力做好市政

新北市長侯友宜在總統大選失利後就回歸市長本務專注市政，卻傳出侯友宜為了下一任新北市長有提名權，而必須參選國民黨主席，侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。