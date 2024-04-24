議員爆民眾想問地震災損找嘸局處 侯友宜：宣導力道要再強化

403大地震後，近日也地震連連，民進黨新北市議員廖宜琨認為，民眾要回報建物狀況，但工務局忙翻，打1999詢問卻求助無門，認為要統一窗口回應，不是讓民眾一局一局打電話，陳乃瑜認為災區住戶統計速度太慢，新北市長侯友宜表示，可能宣導力度不足，會再強化。

廖宜琨指出，民眾有問題打給1999，但1999無法回答，只能讓民眾自己找工務局，但電話又打不進去，他認為要統一窗口回應，1999要幫忙整合問題，請局處回應災民，這個一定要先做。侯友宜表示，有窗口一次解決災民問題很好，他是要求工務局當橫向聯繫，可能宣導力度不夠，導致民眾才會打1999，這是要強化的地方，工務局網站要寫更清楚。

廖宜琨也說，地震發生後，民眾要找房子安置，市府提供7天臨時安置，但時間太短，對民眾來說，是很困難又很緊急的時刻，民眾未必在7天內找到房子，市府應該要全面補助民眾住宿，直到找到新的安置處，要懂災民的心理。

侯友宜表示，住7天以後都會協調去另外的地方去居住，但民眾不一定想去住，要怎麼多幫忙一點，一定會站在災民角度。社會局長李美珍表示，租賃資源都有給災民。

另，廖宜琨也說，是否可以認定為災區？中央有善款，還有後續的都更核定，這個要積極處理。侯友宜表示，23日內政部才把畫定原則給新北，會按照公文內容核定。

市議員陳乃瑜指出，403地震至今已發生21天，但她質疑市府為何還搞不清楚哪些受災戶？市府說受災戶還要重新核報，也太誇張。另，侯友宜也有去現場勘查災損狀況，除了耐震補強還有沒有其他幫助？

侯友宜表示，相關公告昨天才到，新北第一時間已經主動提內政部，除了房屋稅減免，整建維護，地磚有上限，當然要幫助，現場滿嚴重的，要好好幫忙。