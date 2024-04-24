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新北4月26日辦交通安全公益音樂會 翁立友獻聲

中央社／ 新北24日電

「警緊相依 交通安全行~聲入你心」公益音樂會26日晚間在新北市政府登場，包括聲樂家簡文秀、歌手翁立友、康康、方馨等人獻聲，除了帶來音樂演出，也穿插活潑交通安全宣導。

新北市交通局今天發布新聞稿表示，交通局與內政部警政署警察廣播電台、中華民國汽車安全協會合作舉辦公益音樂會，26日晚間7時至9時30分在新北市政府3樓多功能集會堂登場，包括聲樂家簡文秀、歌手翁立友、康康、文章、方馨，及嗩吶王林祐正、LuxyBoyz、Give me five少女隊演出。

交通局交通安全科長林碧芬表示，新北市道安團隊致於交通安全宣導，這次適逢警廣70週年台慶，公私合作藉音樂會全力倡導行人安全及加強宣導開車不喝酒、酒後利用代駕服務及汽車輔助駕駛正確的使用觀念，以全面提升交通安全。

警廣台長陳明志說，期待透過音樂宣揚各項交通安全理念，並推行尊重路權、禮讓行人、救護車等交通觀念，以營造駕駛新文化，警廣也會協助警察全力防堵詐騙打擊犯罪，全力維護治安。

中華民國汽車安全協會理事長陳文芳說，汽機車駕駛人行經路口應慢、看、停，以防禦駕駛觀念保護行人，替彼此創造更安全的交通環境。

交通局提醒，領有入場券的民眾可搭乘捷運板南線或公車至板橋站（板橋公車站）下車，步行約3至5分鐘即可抵達會場。

翁立友 行人 音樂會

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