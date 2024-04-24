中和運動中心整修半年開幕 民眾：多項設備越改越爛

新北市中和運動中心日前整修半年，近日重新營運，但多位民眾跟新北市議員張維倩投訴，批評運動中心重新開放後，包括售票及服務中心撤除、置物櫃數量減少且改為收費、淋浴間隔間拆除、淋浴水溫忽冷忽熱、女性淋浴間掛勾過高等，引發民眾不滿。新北市體育局表示，已要求30日前完成改善。

投訴民眾表示，原本設置於游泳館入口的售票及服務中心已撤除，購票需至運動中心大樓。此外，原本男性的公用置物櫃有60格以上，但整修後僅剩30格，其餘改為收費置物櫃，每次使用需20元。更令人詬病的是，男生的隔間淋浴間由原本的15間減少至6間，其餘9間改為開放式淋浴間，且無掛衣架、置物平台等設施。民眾表示，曾發生剛換好衣服時，隔壁民眾淋浴導致衣服全濕的情況。

另有女性泳客表示，淋浴間水忽冷忽熱，同時淋浴間的掛勾高度約190公分，而平均身高165公分的女性幾乎要踮腳並手伸直才掛得到，懷疑廠商是否以男性平均高度來施工，施工內容有欠周全。

張維倩質疑，新北市政府以760萬元委託廠商管理中和、土城、蘆洲及三重國民運動中心，從去年裝修至今長達半年，中間甫經一週的試營運期，但得標廠商卻未考量民眾的實際使用需求，逕自刪減服務內容，運動中心越改越糟，導致民眾使用不便。呼籲體育局應善盡督導責任，還給市民一個方便、健康的運動空間。