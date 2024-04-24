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新北多元都更核准942件 審議費時民代要求縮短時間

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
城鄉局長黃國峰今上午進行專案報告。記者李定宇／攝影
城鄉局長黃國峰今上午進行專案報告。記者李定宇／攝影

新北市府今進行市政會議，城鄉局專案報告表示目前新北多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，因應4月3日花蓮7.2強震，也將此次震損的紅黃單建物納入劃定更新地區，震損社區可以參與都市更新，議員黃淑君則認為新北都更審議曠日廢時，需加速審查縮短時間成本。

城鄉局在專案報告指出，自推動都更三箭政策以來，多元都更累計核准達942 件，為過去歷年的5.28倍。因應4月3日花蓮芮氏規模7.2強震，城鄉發展局也將防災都更2.0再升級，將此次震損的紅黃單建物納入迅行 劃定更新地區，震損社區可以參與都市更新，並提供市民建築物鑑定、多元都更等管道，以及進一步降低防災都更同意門檻。

在社會住宅佈建上，今年起新北市陸續辦理近2500戶社宅招租，達萬戶社宅出租目標；另蘆洲光華段、三重三重段、淡水海天段等3處位於捷運站旁的社宅，也將於明年開工，預計於2029年陸續完工，將興建至少975戶社宅。

新北市議員黃淑君表示，新北市府不應該用其他數據來掩飾地方都更毫無進展的事實，針對市府工務局去年紀錄表示，耐震分數判定不足的高達1675件，而去年僅完成9件改善，本次0403花蓮大地震後，新北市又新增了破千件的屋損案件。

黃淑君認為新北市都更檢討、審議曠日廢時，行政作業緩慢，審查意見很常與地方需求不符，都市更新規劃須有整體考量，未來是否有機會導入AI審照，加速審查程序，縮減時間成本，將是建管部門的一大課題。

城鄉局長黃國峰表示，為了促進都市更新，已啟動「都市計畫法新北市施行細則」修法作業，透過放寬都更案件商業區做住宅使用比例、開挖率限制及海砂屋獎勵額外計算等，加速推動老舊建物更新。

城鄉局專案報告表示目前新北多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍。圖／新北市城鄉局提供
城鄉局專案報告表示目前新北多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍。圖／新北市城鄉局提供

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