侯友宜今議會備詢 藍綠沙盤推演

新北市長侯友宜去年請假參選總統後，引發新北市議會內的藍綠大混戰，暌違316天，侯今天將再度踏上議會備詢台，綠、白陣營預先拿到市府提供的施政報告資料，質疑食安、地震議題內容過於簡略，磨刀霍霍準備對侯開刀；藍營也全力備戰，確保今天施政報告順利達陣。

侯友宜去年請假參選總統、今年1月14日回歸市政，相隔300多天後，再度登上議會備詢台接受質詢，從上周程序會議，到昨天預備會議，藍綠已頻繁過招。

昨天預備會，民進黨議員卓冠廷認為，侯上次到議會接受監督是去年6月13日，至今已過316天，「前所未見」，不分黨派都非常關心食安、兒虐、地震相關議題，他們都是理性討論，只有卑微請求，拜託給議員充足時間問好問滿。

民進黨團總召張維倩說，程序委員會決議施政報告延到晚間6時15分，過去常發生時間拖延，已排入質詢的議員還沒有問完，就被關麥克風，形同沒收質詢權，民進黨團不是要無限延長，希望讓議員都有時間問到想問的問題。

國民黨團書記長陳偉杰說，程序會中民進黨要求專案報告，後經議長協調、裁示，施政報告延長為185分鐘，並納入食安、地震等議題；國民黨議員林金結說，若照民進黨要求，乾脆把程序委員會廢除，以後都到大會討論。

議長蔣根煌承諾今天會讓每位議員都問完。

民眾黨議員陳世軒認為，與其討論質詢時間長短，施政報告內容才重要，目前拿到針對地震、環狀線相關報告書看不到實際內容，希望宣示加倍奉還的侯市長，不要讓大家失望。

昨天預備會議，也出現衝突意外，抽審查會成員時，第三審查會高達25人登記，國民黨議員陳明義不滿抽籤後可協議交換，恐導致某些議員安排多人搶某審查會，稀釋其他議員中籤機會。

蔣根煌強調，議員換籤都是心甘情願，但無法說服陳明義，陳在抽籤時拿走籤筒，氣得蔣根煌摔手機爆粗口，更作勢上前要找陳明義理論，其他議員趕緊拉開兩人，才平息火爆氣氛。