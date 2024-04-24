為汛期準備 新北10抽水站升級監視設備

汛期來臨，抽水站防洪機制若反應不及，可能造成積淹水，民代憂心相關設備老舊，不利防汛。新北水利局表示，今年辦理10座抽水站、共98組監視器設備更新，提升為高畫質，強化夜視功能，人員判讀數據將更準確。

市議員李宇翔表示，急降雨愈來愈頻繁，有些老舊抽水站易反應不及，若無法汰換將趕不上氣候變遷速度，近期新北大道、泰山及五股一帶都因無法負荷而有淹水情形；監視系統會因為時間差，而無法立即反應。

水利局抽水站科長鍾泰榮說明，監視系統主要有兩大功能，包含輔助人員依照相關水位計操作設備，也確認現場數據及電子設備數據吻合；另外就是廠區安全監視，整個抽水站場地不小，輪值僅有1、2人，需要監視器輔助。

水利局表示，此次更新將舊型類比式監視器更新為新型數位式監視器，一併更新監視器主機功能，增加主機儲存容量可達14天，可監視、記錄抽水站設備操作過程，維護場區安全維護。更新後的監視器具有較高畫質及夜視功能，以利抽水站人員夜間操作，及監視堤防內、外水位尺判讀準確度。

水利局表示，今年辦理中港、中港西、中和、中和二、西盛、建國、洲子洋、城中、江長、化成等10座抽水站共98組監視器設備更新，預計8月底完工。

另，地方憂心監視設備若到8月才完工，恐無法應付颱風季，鍾泰榮強調，現有監視器將繼續使用，安全沒有空窗期，只是升級功能，監視器壽命通常5至10年，累積一定需更換數量將向中央爭取經費。