新北強化防洪工作 更新10座抽水站共98組監視系統

汛期來臨，抽水站防洪機制若是反應不及，可能就會造成積淹水，民代憂心相關設備老舊恐因時間差而慢半拍。新北水利局表示，今年辦理10座抽水站共98組監視器設備更新，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。

防洪工程中抽水站成為能否穩住不積淹水的關鍵，人員常透過監視器設備來監控，才能全盤掌握。不過，當中很多監視設備老舊且影像不易判讀，外界也憂心會影響防洪功能。

新北市議員李宇翔表示，現在降雨型態都是一個突然就下很大，有些老舊抽水站及相關設備容易反應不及，若無法汰換將趕不上氣候變遷的速度，近期新北大道、泰山及五股一帶都是無法負荷而有淹水情形；其中像監視系統會因為時間差，而無法立即反應。

水利局抽水站科長鍾泰榮說明，監視系統主要有兩大功能，包含輔助人員依照相關水位計操作設備，也確認現場數據跟電子設備數據吻合；另外就是廠區安全監視，畢竟整個抽水站場地不小，輪值都僅有一兩人。

水利局表示，這次更新將舊型類比式監視器更新為新型數位式監視器，一併更新監視器主機功能，增加主機儲存容量可達14天，並可監視紀錄抽水站之設備操作過程，以及對場區安全維護。更新後之監視器還具有較高畫質及夜視功能，可以提供抽水站人員夜間操作及監視堤防內、外水位尺之判讀準確度，確保抽水站的防洪操作及場區安全。

水利局表示，今年辦理中港、中港西、中和、中和二、西盛、建國、洲子洋、城中、江長、化成等10座抽水站共98組監視器設備更新，工程已在3月12日決標，3月19日開工，預計8月底完工。