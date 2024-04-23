快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北強化防洪工作 更新10座抽水站共98組監視系統

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供
新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供

汛期來臨，抽水站防洪機制若是反應不及，可能就會造成積淹水，民代憂心相關設備老舊恐因時間差而慢半拍。新北水利局表示，今年辦理10座抽水站共98組監視器設備更新，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。

防洪工程中抽水站成為能否穩住不積淹水的關鍵，人員常透過監視器設備來監控，才能全盤掌握。不過，當中很多監視設備老舊且影像不易判讀，外界也憂心會影響防洪功能。

新北市議員李宇翔表示，現在降雨型態都是一個突然就下很大，有些老舊抽水站及相關設備容易反應不及，若無法汰換將趕不上氣候變遷的速度，近期新北大道、泰山及五股一帶都是無法負荷而有淹水情形；其中像監視系統會因為時間差，而無法立即反應。

水利局抽水站科長鍾泰榮說明，監視系統主要有兩大功能，包含輔助人員依照相關水位計操作設備，也確認現場數據跟電子設備數據吻合；另外就是廠區安全監視，畢竟整個抽水站場地不小，輪值都僅有一兩人。

水利局表示，這次更新將舊型類比式監視器更新為新型數位式監視器，一併更新監視器主機功能，增加主機儲存容量可達14天，並可監視紀錄抽水站之設備操作過程，以及對場區安全維護。更新後之監視器還具有較高畫質及夜視功能，可以提供抽水站人員夜間操作及監視堤防內、外水位尺之判讀準確度，確保抽水站的防洪操作及場區安全。

水利局表示，今年辦理中港、中港西、中和、中和二、西盛、建國、洲子洋、城中、江長、化成等10座抽水站共98組監視器設備更新，工程已在3月12日決標，3月19日開工，預計8月底完工。

另外，外界擔心相關監視設備將到8月底才完工，恐無法應付颱風季，鍾泰榮強調，現有監視器還是維持繼續使用，安全完全沒有問題，只是再升級功能，且每年都會做檢視，通常監視器可以使用5至10年，累積一定需更換數量就會向中央爭取經費更新。

新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供
新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供
新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供
新北抽水站有些監視系統主機與螢幕老舊，恐影響人員判讀，水利局檢視後規畫升級，提升為較高畫質及夜視功能，人員判讀數據將更準確。圖／新北水利局提供

新北 水利局 監視器

延伸閱讀

林口後坑漁港協調納台北港開發計畫 後續誰維管沒共識

花蓮富凱大飯店傾斜 監視器畫面曝光

綠年輕議員嗆拉幫結派「選上還得了」 蘇巧慧：都有邀

新北領航路30米寬 速限50公里 轉彎更只剩30公里惹民怨

相關新聞

象鼻岩變身「可愛水豚君」！公所提供水果道具 遊客不減反增

新北市瑞芳區知名景點象鼻岩去年12月16日無預警斷裂墜海，後來網友發現目前岩石造型像水豚君，意外讓旅客再次造訪，瑞芳區公...

塞到受不了！北市二殯辛亥路「3道變1道」 議員籲科技執法阻違停

台北市一殯預計在6月拆除，殯葬量能將轉移至二殯。民政局上午在議會民政委員會工作報告，台北市議員王閔生指出，21日上午他要...

北市推2030公車全面電動化 交通局認遇瓶頸：「2問題」成阻礙

根據台北市淨零排放管理自治條例，北市2030年公車要全面電動化，但至今3500多輛公車僅650輛是電動公車。台北市交通局...

公園鋪面老舊、遊具無特色 新北3公園將再改造換新貌

新北推動老舊公園改造計畫，目前已改善196座老舊公園，新北市景觀處表示，即將改造的公園包含土城員和公園、汐止復興公園跟三...

深坑大火惡臭事件檢討 北市府新增這3項「啟動應變」時機

新北市深坑區工廠今年2月發生火災，台北市受惡臭影響，北市府卻反應過慢引發民怨，北市環保局長吳盛忠為此下台。環保局上午赴議...

林口後坑漁港協調納台北港開發計畫 後續誰維管沒共識

新北市林口後坑漁港因台北港的開發造成沿海沙石流失，漁港逐漸喪失停靠功能，4、50艘漁船只能轉向八里下罟子漁港停靠，或當「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。