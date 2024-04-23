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象鼻岩變身「可愛水豚君」！公所提供水果道具 遊客不減反增
新北市瑞芳區知名景點象鼻岩去年12月16日無預警斷裂墜海，後來網友發現目前岩石造型像水豚君，意外讓旅客再次造訪，瑞芳區公所設置拍攝架和水果道具提供民眾拍照互動。
區公所臉書（Facebook）今天發布貼文表示，在經歷長久自然風化，象鼻岩無預警斷裂，許多人對此感到惋惜，雖然象鼻斷裂但風景區遊客不減反增，因為它以另一種樣貌重生，現在象鼻岩像極1隻可愛的水豚君。
公所表示，為了讓民眾拍出與水豚君有趣的互動照片，現場製作1組手機拍攝架，遊客可利用借位方式拍攝，也有蘋果、橘子、柿子等小道具，並提供拍攝教學，讓民眾能留下美好回憶。
區長楊勝閔告訴中央社記者，如果假日是好天氣，會有近千人造訪風景區，欣賞大自然的美，但呼籲遊客要注意安全，不要跨越警戒區及警戒線，並遵守現場保全指示。
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