汐止公所水返腳講堂開學了 多元課程報名秒殺

為了提供汐止區民有多元學習的機會，汐止區公所持續開辦水返腳講堂，包括手沖咖啡、精油經絡按摩、瑜珈運動等課程，一開放報名，立刻秒殺，今(23)日開學儀式上宣告開課，第一堂課帶學員體驗手沖咖啡。

水返腳講堂開學典禮在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，包括新北市議員周雅玲、白珮茹服務處、立委廖先翔服務處以及多位里長都出席參加，今年的課程一樣很多元，運動、手作都有，希望讓汐止區民都能多元學習，一開放報名，就秒殺。

汐止區副區長林明玲表示，一開始在民國111年從一些小小的課程，到今年邁入第三個年頭，今年也加入了很多課程、新的元素，因為，感受到市民朋友對課程非常的喜歡，尤其是每次把訊息PO出來，很多課報名幾乎都是秒殺，就代表市民朋友都很喜歡學新事物，今年想各年齡層都有，加入了街舞、還有一些親子活動。

新北市議員周雅玲說，水返腳講堂一系列的活動，是由手沖咖啡香揭開序幕，第一堂也是由Candy老師帶大家學習手沖咖啡，也希望同學們在未來的這些課程，都能夠準時如期上課。

開學典禮上，新北市議員周雅玲也和第一堂手沖咖啡的Candy老師，現場手沖咖啡和大家分享，也鼓勵大家多元學習，今年17堂課分為好幾類，有運動類的瑜珈、有氧、手作類的則有可愛多肉組盆、以及健康芳療精油香氛diy等等，而在開幕式後宣告開課，第一堂是咖啡班，現場邀請專業老師上課，在示範講解後，就由學員們實際操作。

咖啡老師唐芯指出，很開心今天是水返腳講堂開課的第一堂課，會教大家如何沖一杯簡單的咖啡，什麼樣是好咖啡、怎麼樣沖出非常好比例的咖啡，還有如何沖出一杯自己喜歡的好咖啡。