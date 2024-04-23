板橋母親之河湳仔溪變成溝竟是這原因 學者呼籲正名

湳仔溪曾經對板橋影響重大，以前不但可以補撈各種魚蝦，還有船來往新莊、大溪、木柵等地，是板橋對外交通的主要要道，所以被稱為板橋的母親之河。但是從某一年開始，湳仔溪竟被稱為湳仔溝。

枋橋文化協會指出，可能跟西元1988年出版的《板橋市志》使用湳仔溝一詞有關。大約從這一年之後，官方或坊間的相關資料及文章都使用「湳仔溝」。

枋橋文化協會針對湳仔溪與湳仔溝之名稱，先前訪問了《板橋市志》的作者之一，前臺北縣文獻課課長吳基瑞。吳基瑞指出，當時撰寫《板橋市志》參考了日治時期的調查紀錄，日文提及此溪所標誌的日語名稱，可以翻譯為「溝」或「溪」，因為在日本的語言文化裡，「溝」與「溪」所指的寬度大小差不多，語意相近，然而臺灣的語言文化中「溝」與「溪」所代表的意義差距很大。

吳課長當年實地進行田野訪談，發現湳仔庄居民最有印象的是「湳仔港」，因此認為這條水道既然過去曾經有商港，翻譯成「溪」比較適切，所以《板橋市志》初稿寫的是湳仔溪。後來另一位作者、也是吳基瑞課長的老師盛清沂在校稿時，認為當時的湳仔溪已經又臭又髒，而且是大漢溪的支流，應該還不及溪的規模，就把「湳仔溪」更改為「湳仔溝」，並且定案，而且很可能影響了後來各界的稱呼。

不過對於溪與溝的文字意義，旅臺多年的日本籍資深媒體人本田善彥指出，日文裡面溪跟溝很不一樣，溝會讓人聯想到水溝，而溪就是溪流。本田說，基本上漢字單獨一個字的意思，日中雙方的解讀都是一樣的，漢字本來就是外來的文字，不可能日方自我發揮。

枋橋文化協會與臺藝大教授、歷史作家賴祥蔚等專家學者都認為，從歷史與現況來看，湳仔溪絕不只是水溝，雖然西元1970年代以來一度惡臭，但如今已經漸漸恢復正常，建議新北市政府應該帶頭正名為湳仔溪。

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