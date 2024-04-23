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深坑大火惡臭事件檢討 北市府新增這3項「啟動應變」時機

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市環保局上午在議會進行工作報告，深坑大火事件受議員關注。記者楊正海／攝影
北市環保局上午在議會進行工作報告，深坑大火事件受議員關注。記者楊正海／攝影

北市深坑區工廠今年2月發生火災，台北市受惡臭影響，北市府卻反應過慢引發民怨，北市環保局長吳盛忠為此下台。環保局上午赴議會進行工作報告，議員質疑深坑大火現在是不是就此不了了之？市府只說再發生就成立府級應變中心，那又如何？沒有更積極作為；環保局表示，府級已經召開檢討會議，新增3項啟動應變的時機。

議員李明賢表示，深坑大火造成環保局人事變動，環保局的因應和民眾感受是二件事，民眾感覺很臭，但環保局的行動監測車，沒有監測出違反規定的數據，未來如何類似情況發生？還是沒有一套機制，是不是監測車的品質要再提升？

議員秦慧珠也質疑，深坑大火時，環保局派人去場測量，都符合規定，但居民用鼻子聞，味道很大，環保局用機器測量說沒問題，但去現場人員的鼻子難道也不靈光嗎？有這麼大落差，該如何解決，北市府說訂SOP、成立府級應變中心，但這樣就可以解決問題？

環保局長徐世勲說，市府事後召開專案檢討會議，針對 「市府異常事件未達災害通報機制」 召集局處盤點檢討現行 SOP處理及通報機制後，修訂空氣汙染突發事故應變流程，新增3項啟動應變時機，分別是陳情及民怨案件1小時內過10件、2小時內超過15件、超過3位以上包含里長在內民代陳情。另外，依據現場汙染濃度及空品監測站濃度變化，發布訊息通知民眾，並通報受影響縣市。

北市環保副局長邱一流指出，深坑大火，環保局確有不周的地方，火源距離文山區3.1公里，當天2點多火災，北市災防中心、消防局、環保局沒有接到任何火災訊息，等風向改變吹南風，下午5點，去現場量測，數值都符合規定，監測都合乎規定，但沒有即時通知民眾做好防護，市府應該要告訴民眾，不要讓民眾恐慌。

邱一流指出，未來只要有火警，環保局空照科就會依氣象模擬擴散圖，依擴散程度在臉書、line或發新聞稿，第一時間告訴民眾市府有監測、有掌握，深坑事件得到的教訓是不能單純用儀器去監測，也就是說，沒有災害前就已經有民怨出來。除了新增3項啟動應變時機，未來12個清潔隊也會加入里長災害群組，第一時間有風吹草動即時處理。

北市 深坑 火災 環保局長

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