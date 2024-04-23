林口後坑漁港協調納台北港開發計畫 後續誰維管沒共識

新北市林口後坑漁港因台北港的開發造成沿海沙石流失，漁港逐漸喪失停靠功能，4、50艘漁船只能轉向八里下罟子漁港停靠，或當「船乾」曬。當地漁民盼能恢復原有漁港功能，4月19日協調會上台北港、漁業署及新北漁業處同意將後坑納入台北港開發計畫中，但維管部分，彼此都認為是對方負責，未有共識。

林口後坑漁港過去為檢查哨，提供船舶進出，船隻皆持有登記及檢查簿，但新北市升格後，並未公告其成為正式的市級漁港，原有108艘船考量生計逐漸轉行，目前當地漁船僅剩40至50艘左右。近年台北港開發，造成沿海沙石嚴重流失，後坑漁港逐漸喪失船舶停靠功能。

當地太平里長謝玉祥說，後坑漁港已無法上下船，漁民只能開往八里下罟子漁港停靠，或是把船拖上岸當「船乾」曬，漁民盼爭取在後坑漁港停靠、繼續營業。謝提到，後坑離出海口較近，比下罟子漁港到出海口少4公里，一趟就能少一兩桶油，盼透過台北港開發計畫，讓後坑成為一處兼具停泊、遊憩功能的漁港，比如龜吼等觀光漁港，民眾不需大老遠跑到北海岸吃海鮮。

議員李宇翔說，後坑漁港應屬於三級漁港，協調會上台北港、航港局、漁業署及新北漁業處達成共識，將後坑納入台北港開發計畫中，待市府蒐集漁民意見將計畫送上中央，中央都願意協助市府。

新北漁業處說，協調會決議由淡水區漁會協助市府彙整漁民的需求，向台北港務公司爭取將漁港碼頭納入台北港開發計畫。而漁港位置屬於台北港範圍，認為後續由台北港負責維護管理。