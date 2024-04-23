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北農楊鎮浯未出席說明預算 北市議員批藐視議會

中央社／ 台北23日電
北農董事長楊鎮浯。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
北農董事長楊鎮浯。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

北市議會去年通過北農設備工程款預算2.6億元，但要求北農應與民股分攤經費。市議員簡舒培等人不滿北農遲未與民股溝通，董事長楊鎮浯今天還缺席，批評楊鎮浯藐視議會。

台北市政府產業發展局長陳俊安則回應，楊鎮浯因家人有事因此請假，昨天已先跟委員會第一召集人說明，並取得許可，會要求北農與民股溝通。

台北市議會財經建設委員會今天上午召開會議，由北市產業發展局及所屬單位列席報告。

民進黨台北市議員簡舒培質詢，議會上次通過台北農產公司的冷鏈、拍賣系統等設備工程款預算新台幣2.6億元，並設但書，市府補助應依現有持股編列為原則，若超過部分須經議會審議通過，才能動支預算。

簡舒培說，至今天為止，北農仍未與民股溝通，董事長楊鎮浯也未出席委員會說明，雖市府告知楊鎮浯因家人有事臨時無法出席，卻在昨天才請假，質疑楊鎮浯是認為此筆預算不急迫，還是未把委員會過去決議及工作報告當一回事。

簡舒培並具體要求，若市府及北農仍未與民股溝通分攤此筆工程款，北市府不能撥用預算。

民進黨議員林亮君則問到北農與民股協調進度為何，北農總經理吳芳銘表示，5月間將開股東會，會再跟董事說明。

林亮君說，中央、北市府、民股都有北農股份，且中央和北市府都有提供補助款，設備工程費民股也應負擔，才符合原則。

民進黨議員洪婉臻則表示，北農董事長等都由北市府指派，董事長卻未出席委員會報告此預算，認為根本不理會議會決議。

議會財建委員會召集人林世宗最後下結論，要求北市產發局先向府級報告後，25日再列席財建委員會報告說明後續處理情形。

依北農網站資料，北農股份公股45.52%，包含農業部22.76%、北市府22.76%；民股54.48%，包含各級農會24.99%、農產品販運商等20.01%、台灣省青果運銷合作社9.48%。

北市 北農 楊鎮浯

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