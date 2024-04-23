松湖變電卡關20年罵聲台電背？蔣萬安：已發建築執照
全台跳電事件頻傳，台電總經理王耀庭日前指地方政府普遍只要「只要晶圓廠，不要發電廠」，更點出台北市松湖變電所動工卡關20年，但罵聲都是台電背。對此，台北市長蔣萬安今天說，他上任第1年，就在去年3月給予松湖變電所建築執照，市府的態度一致，就是希望中央跟地方共同來面對問題。
蔣萬安今天視察防汛演練，蔣也再度呼籲中央，應該給予北捷等公共事業用電優惠或補助。
蔣萬安說，這次調漲電價，北捷暴漲28億元的電費，他要再度呼籲行政院，表達地方政府的心聲，他認為調整電價對於北捷來說是非常沉重的負擔。
蔣說，電費支出占北捷整體支出的13%，希望中央能夠給予北捷不管是凍漲或是電價優惠，但是目前都沒有得到這樣的訊息，所以這對北捷整體長期的營運來說，是非常非常困難，非常大的壓力。
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