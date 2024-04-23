快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

松湖變電卡關20年罵聲台電背？蔣萬安：已發建築執照

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天視察防汛演練。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天視察防汛演練。記者林麗玉／攝影

全台跳電事件頻傳，台電總經理王耀庭日前指地方政府普遍只要「只要晶圓廠，不要發電廠」，更點出台北市松湖變電所動工卡關20年，但罵聲都是台電背。對此，台北市長蔣萬安今天說，他上任第1年，就在去年3月給予松湖變電所建築執照，市府的態度一致，就是希望中央跟地方共同來面對問題。

蔣萬安今天視察防汛演練，蔣也再度呼籲中央，應該給予北捷等公共事業用電優惠或補助。

蔣萬安說，這次調漲電價，北捷暴漲28億元的電費，他要再度呼籲行政院，表達地方政府的心聲，他認為調整電價對於北捷來說是非常沉重的負擔。

蔣說，電費支出占北捷整體支出的13%，希望中央能夠給予北捷不管是凍漲或是電價優惠，但是目前都沒有得到這樣的訊息，所以這對北捷整體長期的營運來說，是非常非常困難，非常大的壓力。

北捷 蔣萬安 電價

延伸閱讀

震不停！蔣萬安指示紅黃單巡檢 曝1999進線1800多件

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題…蔣萬安回擊表明態度

傅崐萁現適合訪陸？蔣萬安：相信大家以賑災最優先

被問傅崐萁現訪陸好嗎？蔣萬安：相信大家會以賑災最優先

相關新聞

柯市府北流1.9億工程款爭議爛攤 5月與新文化部長溝通

台北流行音樂中心積欠1.9億元工程款爭議未解，台北市議會教育部門今質詢，有議員關切此事。文化局長蔡詩萍回應，原則上新政府...

松湖變電卡關20年罵聲台電背？蔣萬安：已發建築執照

全台跳電事件頻傳，台電總經理王耀庭日前指地方政府普遍只要「只要晶圓廠，不要發電廠」，更點出台北市松湖變電所動工卡關20年...

餘震不斷！新北環狀線修復計畫仍在審 市府持續派員巡檢

近日大小餘震不斷，新北環狀線因0403花蓮大地震，鋼箱梁位移，外接憂心餘震可能影響未來修復計畫，新北市捷運局表示，受影響...

保生大帝聖誕 新北樹林濟安宮捐消防器材助救災

農曆3月15日保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮舉行保生文化祭，濟安宮今天捐贈新台幣162萬元一批救災器材給新北市政府消防局...

汛期別上演河濱泡水車慘況 新北防汛簡訊開放登錄

新北有廣大高灘地，不少空間作為停車場利用，不過每到5月汛期來臨，突如其來的豪大雨就常釀成「泡水車」慘況。新北高灘處表示，...

北捷：巡軌後無異常回報 全線恢復正常營運

花蓮縣今天上午8時4分發生芮氏規模5.8的地震，台北市最大震度2級，捷運全線列車因此執行慢速行駛巡軌，確認車站及軌道等設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。