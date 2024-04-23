餘震不斷！新北環狀線修復計畫仍在審 市府持續派員巡檢

近日大小餘震不斷，新北環狀線因0403花蓮大地震，鋼箱梁位移，外接憂心餘震可能影響未來修復計畫，新北市捷運局表示，受影響鋼箱梁都已完成臨時加固措施，補強設計可承受餘震影響，目前這兩天餘震並無影響，後續於餘震後持續派員巡查有無異狀。

新北環狀線受0403花蓮地震影響，板新站到中原站之間鋼箱梁位移，導致全線中斷行駛，目前板橋站到新北產業園區站、中和站到大坪林站已經兩階段復駛，近期餘震不斷外接憂心是否影響第三階段全線復駛。

新北市捷運局表示，目前修復作業已委託第三方公正鑑定審查單位針對修復計畫審查，日前也就結構有無受損到場會看，專家將針對復原設計及施工方案進行審查後，捷運局才會再據以施作，以確保安全無虞情形下恢復通車。

據了解，專家對於修復方式該如何進行有不同討論，近期會再討論。

新北市捷運公司指出，今天雖餘震不斷，但目前各路線營運正常，沒有異狀。