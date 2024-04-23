待轉標誌躲貓貓 新北檢討95路口

不少路口逐步取消待轉，騎士會看是否有待轉標誌來行駛，新北許多路口待轉標誌沒有固定位置，讓騎士無所適從。民代建議要統一位置，否則是讓騎士深陷危險中；新北交通局回應，現已全面巡查312處路口，並檢討95處路口號誌橫桿增設待轉標誌。

機車要透過待轉方式左轉讓不少騎士覺得不便，各地政府近年在安全條件許可下，取消部分路口的兩段式左轉要求。本報近期報導，不少騎士沒察覺路口號誌遭開罰，統計新北過去2年取締機車未依規定兩段式左轉共7.5萬件。

騎士抱怨，新北都會區路口複雜，無法分心去注意有無待轉區，機車待轉標誌沒在固定位置，有些是在一旁路燈上，有些設於紅綠燈桿上，甚至出現在偏離視線的位置上，有時沒看到，以為不用待轉，結果一不小心就被開罰。記者實地走訪新北市府附近路口，發現部分待轉標誌位於較側邊，不易察覺。

市議員黃心華表示，是否要廢除機車待轉還缺乏共識，至少相關配套措施應該要明顯且統一，否則外地機車族使用導航時，導航不會標註前方路口是否需要待轉，機車族又無法用最快時間找到待轉標誌，自然無法提早靠左或靠右，進而深陷危險之中。

交通局交通管制工程科坦言，確實有些待轉標誌位於較右側位置，規畫全都移到紅綠燈旁，達成全市一致；交通局從去年12月開始盤點，總計巡查312處機車兩段式左轉路口，共檢討於95處路口號誌橫桿增設兩段式左轉標誌。交工科表示，有些紅綠燈桿上位置較滿，那就會再找適當位置，提升機車駕駛人辨識性。