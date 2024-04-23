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八里左岸 擬設綠色交通示範區

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北八里左岸可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景致。圖／新北高灘處提供
新北八里左岸可遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋等景致。圖／新北高灘處提供

新北市府為推廣綠色運具，規畫在八里左岸觀光遊憩區畫設「綠色交通示範區」，在假日或特殊節慶時段，除行人、自行車、居民、大眾運輸與電動車，限制燃油車進入，盼促進地方觀光。議員說，地方不反對淨零碳排政策，但目前八里大眾運輸尚未到位，相關配套與做法要與地方溝通。

為達成2050年淨零碳排目標，市府選定八里區為淨零生活模式示範場域，將以台北港為軸心，推動產業轉型，也以在地低碳觀光模式，成為產業、遊憩、文化三大機能的複合型淨零示範區。

新北市低碳社區發展中心主任李俊毅指出，目前新北在台北港、西濱快速道路、板橋新板特區，設有空氣品質維護區，禁止1年內未取得排煙檢驗合格紀錄一、二期柴油車輛，減少區域空氣汙染物排放量。

李俊毅說，空品區是管制違規車輛，綠色交通示範區目的是希望推廣綠色運具，八里已是淨零示範區，才會選定八里左岸觀光遊憩區作為試辦區域，研擬在周日上午10時至下午15時，或特殊節慶如八里左岸焰火等，禁止居民、電動運具、大眾運輸工具、自行車、行人以外的燃油車進入。

李也說，八里左岸假日自行車多，交通局在部分路段禁止大貨車行駛，盼能改善空氣品質，也有助於交通、地方觀光；市府也會優化公共充電樁，搭配觀光套票等配套，吸引民眾使用綠色運具。市府將展開與地方溝通階段，上路時間表還未定；若要長期管制，將待「新北市氣候變遷因應行動自治條例」通過議會審議後才有下一步。

市議員陳家琪表示，她不反對推動綠色運具與淨零碳排政策，但八里目前大眾運輸發展未到位，尤其八里捷運還沒來，大部分觀光客多是開車前來，擔憂畫設「綠色交通示範區」，反而衝擊觀光發展。

市議員鄭宇恩指出，八里區產專區與住宅區僅一線之隔，雖然有很多路段禁止砂石車、大卡車，重車違規情況嚴重，值得正視。

八里 綠色運具

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