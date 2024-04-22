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求婚秘辛大公開！蔣萬安開箱生日書羞喊「這是我女友」 網盛讚：好可愛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子。」台北市長蔣萬安看到這一篇2009年5月6日聯合報的老報導，讓蔣萬安自爆，15年前的求婚秘辛。記者余承翰／攝影
「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子。」台北市長蔣萬安看到這一篇2009年5月6日聯合報的老報導，讓蔣萬安自爆，15年前的求婚秘辛。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安求婚秘辛大公開，蔣萬安今天在IG公開他開箱聯合報製作的特別日特製書影片，蔣萬安一眼就看到當年立委連任成功，大兒子蔣得立、與太太石舫亘相擁而泣的新聞照片；還有15年前與太太石舫亘的結婚賀卡，儘管已結婚15年，超級直男的蔣萬安，開箱時還羞澀地說，「這是我的女朋友！」引發網友讚爆留言「市長好可愛！」

蔣萬安今天在IG貼文表示，他要與網友分享一個酷東西，謝謝聯合報送他一本特別日訂製書，除了紀錄他生日當天的歷史印記，也讓他回想起15年前的老派求婚，無論是自留或送禮，都是值得珍藏的禮物。

由於這本特別日訂製書紀錄有蔣萬安登上聯合報的第一篇婚訊報導，蔣萬安開箱時，難得透露自己的求婚秘辛，「像我這樣的超級直男，一定要精心規畫一個（求婚）時刻，就可以講一輩子...」。

蔣萬安說，當年他跟太太在紐約求婚的旋轉餐廳，不知道現在還在不在，不過他永遠記得，為了不讓太太起疑，正當準備下跪求婚時，先打了個PASS給當煙霧彈的朋友，朋友假借上廁所離開，他就當場拿出戒指、跪下求婚，過程充滿驚喜，他說「還好當時太太馬上答應」，讓全餐廳的人為他們歡呼祝福。

求婚 蔣萬安

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