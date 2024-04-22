快訊

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

蔣萬安稱3大案「沒什麼不敢查」 黃瀞瑩曝政風處回應酸：類查弊？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨台北市議員黃瀞瑩。記者余承翰／攝影
民眾黨台北市議員黃瀞瑩。記者余承翰／攝影

日前北市議員要求市長蔣萬安台智光、京華城、北士科等列為市府新三大案，並送廉政委員會調查，蔣萬安表示，監察院已針對當時柯文哲成立的廉政委員會運作提出糾正，目前這三案改送政風調查。民眾黨議員黃瀞瑩今天在臉書表示，經她跟政風處長確認，政風兩度說台智光案沒有要啟動行政調查，「現在是市長說一套、政風處做一套嗎？」

黃瀞瑩說，是蔣萬安在說謊？還是政風處在說謊？「我只知道以前有類普篩、類清零；現在有類調查、類查弊？」

黃瀞瑩今天在臉書表示，這幾天藍綠議員提議針對京華城及北士科案組成調查小組，但我好奇的是，台智光案呢？她在4月10日、4月12日的專案報告曾兩次公開提醒蔣市府，要求政風處針對台智光案進行「行政調查」，誰包庇、誰有錯、誰指示？通通查清楚，好好還給市民一個乾淨的真相！

黃說，政風處長林炤宏4月19日上午親口說：「沒有要啟動行政調查！」，理由是「檢調已經在偵辦。」一直等到了4月22日下午，政風處再次表示：「要有一個明確的標的才能查。」

黃瀞瑩說，諷刺的是，市長蔣萬安一大早接受媒體訪問時，正氣凜然說：「三大案沒有什麼不敢查的。」現在是市長說一套、政風處做一套嗎？我只知道以前有類普篩、類清零；現在有類調查、類查弊。

台智光 蔣萬安 黃瀞瑩

延伸閱讀

蔣萬安下月15-18日出訪東京 參與永續高科技論壇峰會

蔣萬安2動作啟動調解：談備援、促降月租費 台智光說話了

里長嘆收費致機車停上騎樓 蔣萬安：輔導改善

停電之亂 蔣萬安喊話賴清德：不能像過去一樣頭痛醫頭

相關新聞

通勤族哭了！文湖線下班時間故障 1列車異常

台北捷運文湖線在今晚下班尖峰時段有出現異狀，晚間18時14分許，行控中心監控發現文湖線葫洲站往大湖公園站方向一部列車發生...

蔣萬安稱3大案「沒什麼不敢查」 黃瀞瑩曝政風處回應酸：類查弊？

日前北市議員要求市長蔣萬安將台智光、京華城、北士科等列為市府新三大案，並送廉政委員會調查，蔣萬安表示，監察院已針對當時柯...

新北淡水油車里環境五星認證 績優里交流觀摩學習

新北市環保局辦理五星級里觀摩活動，邀請到土城區、坪林區、樹林區以及淡水區里長，來到淡水油車里進行觀摩導覽...

淡水一信90周年推動環境永續 上百名員工淨灘重現美麗海岸

淡水沙崙海岸是淡水人的生活記憶，現在有不少遊客會到這裡拍照看夕陽、沙灘騎馬或新人拍婚紗，是北臺灣的休憩景點...

地勢低窪易淹惹民怨 新北汐止明峰街重做排水溝疏通

汐止區北峰里，因為地勢低窪，只要下大雨就容易積淹水，所以，這幾年，新北市議員白珮茹也陸續爭取排水改善工程...

新北萬里模範母親表揚好溫馨 子女奉茶「真情告白」惹哭媽媽們

即將進入五月偉大母親光輝月，萬里區公所在母親節前夕辦理模範母親表揚，特別設計子女真情告白奉茶媽媽的橋段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。