蔣萬安稱3大案「沒什麼不敢查」 黃瀞瑩曝政風處回應酸：類查弊？

日前北市議員要求市長蔣萬安將台智光、京華城、北士科等列為市府新三大案，並送廉政委員會調查，蔣萬安表示，監察院已針對當時柯文哲成立的廉政委員會運作提出糾正，目前這三案改送政風調查。民眾黨議員黃瀞瑩今天在臉書表示，經她跟政風處長確認，政風兩度說台智光案沒有要啟動行政調查，「現在是市長說一套、政風處做一套嗎？」

黃瀞瑩說，是蔣萬安在說謊？還是政風處在說謊？「我只知道以前有類普篩、類清零；現在有類調查、類查弊？」

黃瀞瑩今天在臉書表示，這幾天藍綠議員提議針對京華城及北士科案組成調查小組，但我好奇的是，台智光案呢？她在4月10日、4月12日的專案報告曾兩次公開提醒蔣市府，要求政風處針對台智光案進行「行政調查」，誰包庇、誰有錯、誰指示？通通查清楚，好好還給市民一個乾淨的真相！

黃說，政風處長林炤宏4月19日上午親口說：「沒有要啟動行政調查！」，理由是「檢調已經在偵辦。」一直等到了4月22日下午，政風處再次表示：「要有一個明確的標的才能查。」

黃瀞瑩說，諷刺的是，市長蔣萬安一大早接受媒體訪問時，正氣凜然說：「三大案沒有什麼不敢查的。」現在是市長說一套、政風處做一套嗎？我只知道以前有類普篩、類清零；現在有類調查、類查弊。