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蔣萬安下月15-18日出訪東京 參與永續高科技論壇峰會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安應東京都知事小池百合子之邀，將於5月15日至18日出訪日本，參與2024永續高科技論壇中的市長峰會，以城市安全為主題發表演說。

北市府副發言人李政軒表示，近兩年台北與東京在防災、永續、新創、少子化對策等領域密切交流與合作，自2023年2月由副市長李四川代表蔣市長參與東京全球城市永續網絡（Global City Network for Sustainability，以下稱G-NETS），論壇時向東京都知事小池百合子致意，並轉達市長的親筆邀請信。

今年2月小池知事應邀來訪台北，與蔣萬安兩度會面，深度交流兩市治理經驗並探討未來各主題的合作可能，同時小池知事也當面邀請蔣市長5月到東京參與2024 SusHi Tech市長峰會。

李政軒表示，2024 SusHi Tech論壇以今年2月G-NETS資深主管會議的成果為基礎，定題為「以公正與永續的創新打造美好未來」（A better future through innovation for a just and sustainable world），預計將有超過40個城市的市長一同探討全球城市所共同面臨的挑戰、追求的願景與具體可行的實踐。

李政軒說，市府感謝東京都政府的盛情邀約，蔣市長5月率團回訪東京除了持續深化兩市各方面的合作，也將在市長峰會向各國市長分享臺北韌性城市的實踐，並在市長峰會與各國市長簽署共同宣言。

李表示，訪團成員包括消防局、研考會等局處首長，將在東京進行防災、都更與交通等相關主題的參訪考察與市政交流，為台北邁向大都更時代、加速防災都市更新議題向東京取經。

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