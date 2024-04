蔣萬安下月15-18日出訪東京 參與永續高科技論壇峰會

台北市長蔣萬安應東京都知事小池百合子之邀,將於5月15日至18日出訪日本,參與2024永續高科技論壇中的市長峰會,以城市安全為主題發表演說。

北市府副發言人李政軒表示,近兩年台北與東京在防災、永續、新創、少子化對策等領域密切交流與合作,自2023年2月由副市長李四川代表蔣市長參與東京全球城市永續網絡(Global City Network for Sustainability,以下稱G-NETS),論壇時向東京都知事小池百合子致意,並轉達市長的親筆邀請信。

今年2月小池知事應邀來訪台北,與蔣萬安兩度會面,深度交流兩市治理經驗並探討未來各主題的合作可能,同時小池知事也當面邀請蔣市長5月到東京參與2024 SusHi Tech市長峰會。

李政軒表示,2024 SusHi Tech論壇以今年2月G-NETS資深主管會議的成果為基礎,定題為「以公正與永續的創新打造美好未來」(A better future through innovation for a just and sustainable world),預計將有超過40個城市的市長一同探討全球城市所共同面臨的挑戰、追求的願景與具體可行的實踐。

李政軒說,市府感謝東京都政府的盛情邀約,蔣市長5月率團回訪東京除了持續深化兩市各方面的合作,也將在市長峰會向各國市長分享臺北韌性城市的實踐,並在市長峰會與各國市長簽署共同宣言。

李表示,訪團成員包括消防局、研考會等局處首長,將在東京進行防災、都更與交通等相關主題的參訪考察與市政交流,為台北邁向大都更時代、加速防災都市更新議題向東京取經。