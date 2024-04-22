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新北淡水油車里環境五星認證 績優里交流觀摩學習

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市環保局辦理五星級里觀摩活動，邀請到土城區、坪林區、樹林區以及淡水區里長，來到淡水油車里進行觀摩導覽。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市環保局辦理五星級里觀摩活動，邀請到土城區、坪林區、樹林區以及淡水區里長，來到淡水油車里進行觀摩導覽。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市環保局辦理五星級里觀摩活動，邀請到土城區、坪林區、樹林區以及淡水區里長，來到淡水油車里進行觀摩導覽。由里長唐儷樺分享里內環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮，期待各里透過實地交流，激發出更多想法、營造出專屬各里特色的環境。

油車里長唐儷樺表示，淡水區油車里是兼具都會和鄉村風貌的區域，里長在油車市民活動中心前開闢出一區「可食地景」，讓里民一起栽種蔬菜，高麗菜、青蔥、茄子、紅鳳菜等應有盡有，並隨季節調整所種植的蔬菜，吃當地又吃當季、健康又無毒，而這些「零碳足跡蔬菜」更是每星期里內老人共餐的食材，成功打造出一座自給自足的開心農場。

環保局表示，推動「里環境認證計畫」是結合各區公所、里辦公處的力量，將環保工作落實到各個層面，而為促進各里環境改善經驗交流，辦理績優里觀摩活動，由績優里長分享環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮。 環保局表示，績優里須具備近3年連續獲得里環境認證五星級、前一年度獲得里認證考核委員評定可作為觀摩里或清淨家園績優里的任兩項條件，符合資格經區公所推薦後，始得成為觀摩里。

淡水區長巫宗仁也表示，油車里相當優秀，里長與志工也非常用心，期盼透過里認證觀摩活動，讓參與的里長都表示收穫滿滿，可激發不同的創意，進而回到各自家園持續改造及提升里內環境，期望透過交流學習，能讓各里找到各自的環境特色，讓里環境越變更好，並延伸到全市整體環境的目標。

淡水

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