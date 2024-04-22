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新北萬里模範母親表揚好溫馨 子女奉茶「真情告白」惹哭媽媽們

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所模範母親表揚，子女真情告白奉茶媽媽的橋段，讓子女說出深藏心中的愛，這也讓現場的模範母親都落下感動的眼淚。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所模範母親表揚，子女真情告白奉茶媽媽的橋段，讓子女說出深藏心中的愛，這也讓現場的模範母親都落下感動的眼淚。 圖／紅樹林有線電視提供

即將進入五月偉大母親光輝月，萬里區公所在母親節前夕辦理模範母親表揚，特別設計子女真情告白奉茶媽媽的橋段，讓子女說出深藏心中的愛，這也讓現場的模範母親都落下感動的眼淚。萬里區公所也期待透過表揚要發揚母親的慈愛與溫暖撫慰特質，並且鼓勵子女們及時行孝對父母說出自己的愛。

模範母親們的子女拿著麥克風對媽媽真情告白，單膝下跪奉茶並擁抱媽媽，讓媽媽們感動落淚。今年萬里區的模範母親表揚活動共有11位模範母親接受表揚，特別的是其中一位是單親爸爸，是以孩子的主要照顧者身份入選，而表揚當天卻因為孩子確診腸病毒需要照顧不克前來，他對家庭與孩子的無私奉獻，父兼母職，充分展現母親的慈愛與溫暖撫慰特質。

萬里區長黃雱勉表示，自己也是兩個小孩的母親，憶起自己兒時，媽媽為了支撐家庭而離家工作相當辛苦，雖是奶奶一手撫養長大，但是對於母親與奶奶兩位重要照顧者都相當感恩。為此也要勉勵在場接受表揚的模範母親子女們，要好好珍惜與媽媽或照顧者相處的時光，及時的表達感謝與對他們的愛。

而去年才剛剛升格父親的立委廖先翔對父母的辛勞可以說是感同身受，活動的現場除了獻上對模範母親的祝福，也勉勵子女們要及時行孝，帶父母外出走走聚聚餐。

新北市議員白珮茹則表示，陪伴就是父母最棒的佳節禮物，子女們有空就多回家看看爸爸媽媽，因為對父母的關心問候或是一句我愛你，就勝過紅包千萬金。

子女 模範母親 母親節

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