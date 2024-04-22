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蔣萬安2動作啟動調解：談備援、促降月租費 台智光說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席文山區里長座談。記者林麗玉／攝影

台北市警用監視器傳輸費台智光案爭議，台智光上周五已回函市府表達「不服」。台北市長蔣萬安今天表示，市府接下來就會啟動跨局處的爭議調解機制，同時也會與台灣主要電信業者洽談備援系統，希望回到母約警用監視器傳輸費3M月租費回到公版費率1761元。記者致電詢問台智光看法，台智光表示，會與市府爭議調解，至於是否配合月租降至1761元，就看爭議調解結果。

蔣萬安本月8日宣布要啟動終止警用監視器傳輸費專案費率的子約作業，遲至上周五期限快到，台智光發函北市府表達「不服」。蔣今天上午出席里長座談表示，上周五4月19日台智光已經回文表示「不服」，北市府接下來就會啟動爭議調解機制，很早就成立跨局處爭議調解小組，市府會請台智光來開會協調。

對於終止專案費率表達不服，蔣萬安將啟動爭議調解機制，台智光今天表示，會配合爭議調解，至於月租費率是否調降至1761元，台智光會在調解時表達訴求，月租費就看調解結果。

台智光 蔣萬安

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