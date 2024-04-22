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新北公布違法雇主名單 嘉里大榮遭罰51萬元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北公布第2波違法雇主名單，開罰242家企業逾千萬。圖／新北市勞工局提供
新北公布第2波違法雇主名單，開罰242家企業逾千萬。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局22日公布今年第2波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別平等工作法、勞工退休金條例的雇主名單，總計有242家業者遭開罰逾1180萬元。其中上市公司嘉里大榮物流未足額給付加班費，且使勞工超時工作，因為是上市公司，加重裁罰達51萬餘元。

勞工局說，本次違規樣態，以未依法給付加班費最為嚴重計有56家，其次未逐日記載勞工出、退勤時間有43家，至於未全額給付工資及超時工作則各有28家。

另違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍計有74家；至於違反性工法部分，於工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者有3家；違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費有1家。違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

勞工局說，本次公布名單嘉里大榮物流因未足額給付加班費，且使勞工超時工作，考量該公司僱用勞工人數達4千餘人，且為上市公司，因此加重裁罰計51萬餘元。

另國光汽車客運公司因使勞工單月超時工作達137小時，亦未給予勞工例假休息，且分別已是第2次及第5次違反同一規定，重罰43萬元。

本次名單中有3家事業單位於受理職場性騷擾申訴後，未積極了解事發經過，或因調查方式及過程未設身處地關懷申訴人感受，也未以公平、審慎態度處理，被認定未採取立即有效的糾正及補救措施而遭裁罰。

勞工局長陳瑞嘉表示，若雇主知悉職場有性騷擾的情事，應採取立即有效的糾正及補救措施，如違反相關規定，最高可罰100萬元。另為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%，呼籲雇主遵守法令規定。

加班費 勞工局

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