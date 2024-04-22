大巨蛋演唱會抽成無上限 蔣萬安：遠雄申請會跨局處評估

台北大巨蛋演唱會單場票房抽成改為「無上限」，北市議長戴錫欽認為，恐轉嫁票價且有超額暴利疑慮，29日將舉辦公聽會。台北市長蔣萬安今天則表示，如果大巨蛋要舉辦運動賽事以外的活動，只要遠雄提出申請，北市府就會跨局處來整體審查、並且評估。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，對於大巨蛋的演唱會票房抽成改成無上限一事，蔣僅表示，目前大巨蛋使用，還是以運動賽事為主，未來若要舉辦運動賽事以外的活動，還是必須要報台北市政府。舉辦運動賽事以外的活動，只要遠雄提出申請，北市府就會跨局處來整體審查、並且評估。

另外，對於北市前副市長黃珊珊認為，當初大巨蛋2022年在議會有四項附帶決議，並指限制大巨蛋用途不是柯文哲，蔣萬安說，事實都很清楚，大家可以檢視，大巨蛋的用途有沒有被限制。

北市議會議長戴錫欽認為，根據「大巨蛋體育場館場地租用收費標準」去年9月中的內容顯示，針對演藝娛樂類單場抽成上限最高為新台幣735萬元，但遠雄公司今年1月初竟改為「無上限」，台北市政府僅說大巨蛋為BOT案，收費標準由遠雄主責研訂，北市府僅有備查權。

戴錫欽認為，北市府必須要有立場和積極作為，不能讓遠雄予取予求，以商業賺錢目的作為唯一考量，29日上午將在議會舉辦公聽會，並邀集各黨派議員們、北市府相關局處、文化界、演藝圈、球團及球員代表、轉播及售票平台等單位共同參與。

蔣萬安今天被問及大巨蛋案，蔣說，他上路之後，去年一年之內讓大巨蛋即刻完工啟用，也順利舉辦多場國際運動賽事，包括去年底亞洲棒球錦標賽，還有邀請日本讀賣巨人隊九十周年表演賽，還有中華職棒開幕戰、職籃賽事等，未來都會持續舉辦各項國際級的運動賽事，至於如果要舉辦運動賽事以外的活動，北市府都會跨局處整體審查、評估。