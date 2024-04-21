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變電箱焦黑…板橋跳電270戶停電 晚間6時40分全數復電

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
停電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
停電示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

新北市板橋區南雅南路今天下午4時28分驚傳跳電，附近民眾聽到「碰」一聲後就停電台電人員到場搶修，影響270戶，台電台北南區副處長黃韻華表示，初步原因是電纜接頭故障，晚間6時40分已經全數復電。

事發地點位在板橋南雅南路二段，據附近居民指出，當時聽到一聲巨響，台電人員到場後也發現，變電箱有焦黑情況，附近停電，連帶影響部分路口紅綠燈停擺。

黃韻華指出，事故發生原因是電纜接頭故障，外觀看起來懷疑有外物碰觸，但現場沒有發現小動物屍體或是其他可疑物品，會待拆回分解精密分析後，才能確定故障原因。

台電補充，民眾聽到聲響，可能是設備故障引起短路致有聲響，但變電箱沒爆炸，鄰近的亞東醫院也沒有受影響。

停電 台電

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