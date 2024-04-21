新北三峽民生街瓶頸巷弄20年不通 民代爭取打通並多設車格

新北三峽民生街27巷瓶頸道路遭居民反映20多年來都無法解決，常常要繞行一大圈才有辦法牽車或往河堤。民代接獲陳情後與相關單位會勘，預計下半年將由新北新工處打通，還規畫增設約60格機車位，解決民眾通行及停車問題。

民生街27巷及19巷7弄唯一相當接近的實體道路，但中間卻有一道紅磚圍牆阻隔。居民反映，住在27巷常要繞行一大圈才能前往19巷牽車或前往河堤，相當不便，20多年前就希望可以打通，卻始終沒有下文。

新北市議員卓冠廷指出，辦公室曾多次到現場跟地主、市府各單位討論，談了20年無法打通其中一部分原因是停車空間不足，除了圍牆旁的私有地空地處常有周邊住戶夜間停放機車以外，巷道內兩側也停滿無處可停的機車，停車量能勢必要再擴充。

卓冠廷說明，近日與立委吳琪銘辦公室、新工處、交通局、三峽區公所、龍埔里長陳椿瑩及地主至現場會勘，現場決議將由新工處於今年下半年打通圍牆打通，並且施作無障礙坡道來解決圍牆兩側高低落差問題，最晚年底前就會開放行人通過。