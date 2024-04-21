找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

各政黨積極布局2026，傳出台北市長蔣萬安近期透過核心幕僚，尋覓具勝選戰力的青年，組成「蔣家軍」搭檔選市議員。台北市長蔣萬安今天下午出席文山區迎尪公巡田園宗教活動，被問及是否籌組「蔣家軍」戰2026？蔣萬安今天說，他目前就是全心全意推動市政，「我心中沒有蔣家軍，只有台北隊。」

蔣萬安今天出席2024文山茶筍節-迎尪公巡田園，對於傳出有意籌組「蔣家軍」戰2026北市議員？蔣萬安表示，大家都喜歡談選舉，但目前距離2026仍有一段時間，其實自己根本沒在思考選舉的事。蔣強調，自己就是全心全意推動市政，「我心中沒有蔣家軍，只有台北隊。」

另外，對於藍綠議員有意聯手組城調查小組，查前市長柯文哲的京華城、北士科等爭議案件，蔣萬安說，北市府針對這兩案，政風都已經啟動調查，釐清事實，只要發現有任何疑慮，該怎麼辦就怎麼辦，如果沒有問題也該還給當事人清白，絕不冤枉，也不縱放。