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藍綠議員擬調查京華城等案 蔣萬安：政風處已啟動

中央社／ 台北21日電
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員更共同提案組專案小組調查。台北市長蔣萬安說，政風處已啟動調查，該怎麼辦就怎麼辦。

為監督釐清台北市政府核定「京華城改建案」以及「北投士林科技園區T16、T17、T18三處市有土地設定地上權招商案」的決策始末，藍綠19名議員共同提案，建議議會成立專案小組調查，訪談柯文哲及相關局處官員、調閱資料文件，以檢討相關主導參與者行政責任。

2項提案預計24日送入大會討論，依照台北市議會專案小組設置及處理辦法，專案小組須有半數以上議員出席、出席議員半數以上同意才能成立。

蔣萬安今天出席2024文山茶筍節活動前，被媒體堵訪問及此事。他說，政風處已針對這兩案啟動調查，只要發現任何疑慮，該怎麼辦就怎麼辦，毋枉毋縱。

台北市政府110年公告核定京華城都市計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」3種容積獎勵項目，額外給予京華城20%、約5585坪的獎勵樓地板面積，日前遭監察院糾正。

北士科設定地上權標案歷經2次流標，在110年改分為T16、T17、T18共3處基地個別招商，其中T16基地採資格審查、投資計畫書評選、開啟價格標3階段開標，T17、T18基地則未要求業者提出投資計畫書，僅採2階段開標，遭議員質疑有圖利得標廠商新光人壽疑慮。

地上權 議員

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