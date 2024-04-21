華梵古琴工藝駐百年石頭屋 「石碇之音」帶動老街發展

新北石碇近年持續推動地方觀光及藝文發展，其中「百年石頭屋」是難得一見的特色建築，華梵大學在教育部補助下投入500萬元經費啟動「石碇之音」藝術造鎮計畫，將石頭屋改造成古琴與茶藝交匯的藝文沙龍空間，未來還將與居民合作，改善整條老街，帶動地方發展。

華梵大學說明，為協助石碇地方創生提出「石碇之音」，先將石頭屋舊建築修復活化，引進華梵最具特色的古琴製作工藝與新六藝教學，成為「琴音共茶香」的藝文沙龍，後續再擴大到整條老街的改善，最終目標為爭取變更都市計畫，讓全台唯一僅存的吊腳樓老街合法化，成為歷史風貌特定專用區。

華梵大學教務長簡江儒指出，石頭屋主林氏家族並慷慨捐出十年使用權，由計畫主持人智慧生活設計學系空間設計組林正雄助理教授邀集古蹟修復專家、社區達人與華梵師生，共同完成老屋修繕工程。

石碇區長劉彥伯表示，華梵大學「石碇之音」計畫是近15年來石碇商圈公私協力合作的最大一筆建設創新方案，透過石頭屋推廣藝文的創新營運模式，將吸引更多外地人造訪，帶動整個石碇商圈與老街受益。

華梵大學表示，換新裝的百年石頭屋取名為「漫縵山房」，昨於石碇老街熱鬧開幕，並於石頭屋內、戶外拱橋和溪床上15分鐘的擊鼓、琴音、書畫、茶道快閃表演，書法名家黃智陽在橋上揮毫，吸引居民與遊客圍觀，共同體驗華梵新六藝「琴書畫陶花茶」的美好覺受。

林正雄指出，「漫縵山房」是一個藝文沙龍，這間小店只賣「華梵新六藝」與「石碇商街所有美麗的事物」兩件東西，希望未來與商街居民通力合作，一起改造老街。